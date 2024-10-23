鴻海獲GB200助攻！股價漲勢引關注 董座劉揚偉回應了

代工大廠鴻海（2317）近日搭上晶片大廠輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200出貨潮，股價表現續強，面對媒體詢問是否有成功搭上AI浪潮？鴻海董事長劉揚偉23日回應，在「硬件」上面有、但「軟件」方面沒有，至於近期的股價表現，其實也是反應出公司的經營情況，而對於自己來講，仍然將重點聚焦在「把公司做好」這一個重點上，請大家不用擔心。

鴻海22日股價勁揚2.62%或5.5元，收在215.5元，攀上近三個月高點，成交量8.77萬張，市值達2.986兆元，離3兆元大關近在咫尺，並較前一日大增762億元，而10月以來股價表現已成功上漲14.9%，市值激增超過4,200億元。而法人指出，鴻海是輝達GB200 AI伺服器主力供應商，規劃11月生產，12月出貨，並於明年大量出貨，可望明顯挹注業績，吸引買盤先行卡位。