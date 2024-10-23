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鴻海獲GB200助攻！股價漲勢引關注 董座劉揚偉回應了

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

代工大廠鴻海（2317）近日搭上晶片大廠輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200出貨潮，股價表現續強，面對媒體詢問是否有成功搭上AI浪潮？鴻海董事長劉揚偉23日回應，在「硬件」上面有、但「軟件」方面沒有，至於近期的股價表現，其實也是反應出公司的經營情況，而對於自己來講，仍然將重點聚焦在「把公司做好」這一個重點上，請大家不用擔心。

鴻海22日股價勁揚2.62%或5.5元，收在215.5元，攀上近三個月高點，成交量8.77萬張，市值達2.986兆元，離3兆元大關近在咫尺，並較前一日大增762億元，而10月以來股價表現已成功上漲14.9%，市值激增超過4,200億元。而法人指出，鴻海是輝達GB200 AI伺服器主力供應商，規劃11月生產，12月出貨，並於明年大量出貨，可望明顯挹注業績，吸引買盤先行卡位。

根據公開資料觀測站資料顯示，鴻海9月營收達到7,330億元，月增33.69%，年增10.94%，為歷年同期次高，主要是受惠消費性智能產品（主要是iPhone 16）強勁成長，並推升第3季營收達1.85兆元，創單季新高，季增19.46%，年增20.15%，優於原先顯著成長的預期。展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第4季營運表現，將約略符合目前市場預期。

鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

AI 鴻海

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