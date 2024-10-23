快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

群創銅酸電解及含磷廢水回收技術 獲環境部資源循環績優企業金質獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創D廠、及T1廠獲環境部資源循環績優企業資源循環組金質獎肯定。圖／群創提供
群創D廠、及T1廠獲環境部資源循環績優企業資源循環組金質獎肯定。圖／群創提供

群創光電（3481）於23日獲頒環境部表揚「資源循環績優企業─金質獎」，肯定群創導入卓越的銅酸電解回收技術、與含磷廢水回收系統，使資源循環達高效且環保再利用，實踐綠色製造藍圖，積極推動低碳產業生態系，致力朝ESG永續發展邁進。

深耕綠色製造，建立循環經濟

群創總經理楊柱祥表示：「隨著環境永續議題備受重視，綠色製造成為國際顯學。群創厚植綠色管理於生產營運中，持續精進綠色製造打造能資源高效循環工廠，攜手價值鏈夥伴實踐綠色行動，樹立產業循環經濟新典範。」此外，群創更以「綠色製造=循環×零廢×低碳」為核心理念，以高效率循環綠工廠為目標，透過「綠色循環」理念，建構能源、水、原物料及包材等四大循環，並結合上下游夥伴，透過資源再生、回收再用、重新設計及延伸用途等過程，將資源效益發揮至最大化。

導入銅酸電解回收技術及含磷廢水回收系統，創造減碳綠色產業

秉持綠色循環理念，群創建構銅酸電解系統，透過導入零廢棄自動化製程，將製程中含銅廢液（有機酸）分離萃取後進行電解產生銅棒，並轉化為資源物供其他產業再利用，且自2024年1~9月此技術共產出4噸高純度銅棒供資源再利用，減少有害廢棄物1,440噸，讓資源循環創造綠色工廠。

群創珍惜水資源，持續落實提升廢水回用效率，並在竹南廠區設置含磷廢水回收系統，優先將廢水處理後轉為高純度回收水再利用，進而將廢水中磷酸提濃後，委託再利用廠商轉為再生磷酸。該系統每年預估可回收約30萬噸製程用水，減少因廢水處理所使用的化學藥劑3,800噸，以及減少無機污泥1,600噸，從源頭實現節水減廢及資源循環再利用之目的。

致力落實永續發展目標，善盡企業環境社會責任的群創，遵循《環保安全健康政策》，推動「Go Green環境保育 恆久決心」，並利用「iFM （intelligent Facility Management）」進行監控與收集電力、用水、化學品使用、廢氣及廢水排放等各項動態數據，以運籌帷幄廠內能資源減碳分析，持續扎根與淨零永續行動。群創透過數位化、系統化解決節水、節電、減碳、減廢與化學品回收等議題解決方案，秉持與環境共榮理念，持續深化綠色管理及低碳製造服務，促進企業永續發展，以達成「永續核心 共存共榮」目標。

減碳 群創

延伸閱讀

LINE GO綠能減碳車隊成軍 導入500台n7推出專屬叫車服務

排碳有價時代龐大商機 定期定額布局減碳基金

新加坡批准澳洲進口低碳電能 可望與東協電網互補

群創、中砂 認購耀眼

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。