快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

電路板國際展會開幕 臻鼎、欣興董座罕見同台

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台灣電路板產業國際展覽會開幕。記者尹慧中攝影
台灣電路板產業國際展覽會開幕。記者尹慧中攝影

第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）23日開幕，PCB龍頭臻鼎（4958）董座沈慶芳、載板龍頭欣興（3037）董事長曾子章罕見同台，燿華（2367）董事長張元銘、志聖（2467）董事長梁茂生、迅得（6438）董事長王年清等也現身會場，並由台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明開幕致詞。

依據主辦單位公告，今年展覽展出規模逾1,600個攤位、匯聚國內外代表品牌逾610家，預期吸引超過40,000位全球專業買主蒞臨。

今年展覽亮點以「Innovative AI in PCB」為主題，涵蓋AI、5G、高速運算、載板技術、伺服器、基地台、淨零碳排放及電動車等關鍵技術領域，反映電子產業的最新技術趨勢及市場脈動。此外同期舉辦的國際構裝暨電路板研討會 （IMPACT），以「IMPACT on Sustainable Technology」為核心，探討在永續發展議題下，先進封裝技術與電路板製程的最新進展。

今年度TPCA Show 2024再次攜手同期展出「台北國際電子產業科技展」、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」及「台北國際光電展」，四大展覽攜手合作「台灣國際電子製造聯合展覽會」，串聯電子零組件、光電、雷射、電路板、連接器、系統整合與物聯網解決方案，完整呈現台灣電子製造之能量。

物聯網 董事長

延伸閱讀

PCB廠前進泰國投資 燿華：人力不足是挑戰

金像電、臻鼎認購熱

欣興、南電 四檔放光芒

台灣電路板國際展會23日登場 聚焦 AI 等8大關鍵主題

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。