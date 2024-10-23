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電路板國際展會開幕 臻鼎、欣興董座罕見同台
第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）23日開幕，PCB龍頭臻鼎（4958）董座沈慶芳、載板龍頭欣興（3037）董事長曾子章罕見同台，燿華（2367）董事長張元銘、志聖（2467）董事長梁茂生、迅得（6438）董事長王年清等也現身會場，並由台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明開幕致詞。
依據主辦單位公告，今年展覽展出規模逾1,600個攤位、匯聚國內外代表品牌逾610家，預期吸引超過40,000位全球專業買主蒞臨。
今年展覽亮點以「Innovative AI in PCB」為主題，涵蓋AI、5G、高速運算、載板技術、伺服器、基地台、淨零碳排放及電動車等關鍵技術領域，反映電子產業的最新技術趨勢及市場脈動。此外同期舉辦的國際構裝暨電路板研討會 （IMPACT），以「IMPACT on Sustainable Technology」為核心，探討在永續發展議題下，先進封裝技術與電路板製程的最新進展。
今年度TPCA Show 2024再次攜手同期展出「台北國際電子產業科技展」、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」及「台北國際光電展」，四大展覽攜手合作「台灣國際電子製造聯合展覽會」，串聯電子零組件、光電、雷射、電路板、連接器、系統整合與物聯網解決方案，完整呈現台灣電子製造之能量。
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