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針對鴻海股價近期表現強勢 董座劉揚偉這樣說

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

針對鴻海（2317）近期股價表現不錯，將挑戰3兆元市值，如何看待？鴻海董事長劉揚偉23日表示，就像之前講的，股價表現是反映公司的經營情況，或是在不同時間會反映出來，「對於我來講，就是聚焦在把公司做好」。

電電公會23日舉行50周年慶，劉揚偉是在會後接受訪問時，做出以上表示。劉揚偉說，生成式AI（GenAI、GAI）的算力即國力，而且需求愈來愈大，很可能是未來世界最珍貴的東西，AI市場與手機及晶片不同，AI市場沒有限制，而且愈快愈好，算力將愈來愈大，是非常Powerful。他強調，算力需求愈來愈大，沒有止境，是非常巨大，值得企業與國家投入。

至於鴻海是否有跟上AI列車？劉揚偉說，「硬件有，軟件沒有」。

他強調，GenAI也將對百工百業產生影響，例如智慧製造，可以提升製造業效率，增加生產力，GDP就會成長，這是非常重要的影響。

同時，重複性工作會取消，並創造了新的技術與管理職位，可以回想一下，當計算機出來，算盤被取代，可是打算盤的人呢？算帳因此變快，生產力增加，交易變多了，增進了經濟成長，GAI也將帶來類似的效果，而且影響力比算盤影響還大，非常非常大，不過，改變是正面的，百工百業全部都將受到影響，就像PC與手機，也影響到百工百業，因為有了PC與手機這類的工具，讓百工百業更有生產力。

AI 劉揚偉

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