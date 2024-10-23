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AI IA 聯盟成立 電電公會李詩欽揭「這大咖」是背後推手

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影

AI創新應用聯盟（AI IA聯盟）於23日正式成立，電電公會理事長李詩欽指出，這次能夠順利集結八大公協會，有一部分需要歸功代工大廠廣達（2382）董事長林百里以及多位產業界先進帶來的幫助。他也期許，在歡慶電子展50周年的同時，大家能攜手為台灣下一個50年儘早進行規劃，集資合力爭取更好的未來。

李詩欽坦言，AI不僅是技術創新的驅動力，也正成為全球經濟和社會變革的關鍵因素，將為未來相關創新應用發展帶來顛覆與創新性。而這次8大公協會攜手成立「AI創新應用聯盟」，透過跨領域的不同產業別成員，從不同角度切入市場，攜手讓台灣邁向全新的紀元，並進一步促進各式各樣的AI創新應用實例。

李詩欽指出，「AI創新應用聯盟（AIIA）」主要是由八大主要產業公協會在背後進行支持，包括「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、台灣雲端物聯網產業協會（CIAT）、中華民國資訊軟體協會（CISA）、國家生技醫療產業策進會（IBMI）、智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）、光電科技工業協進會 （PIDA）、台灣資通產業標準協會（TAICS） 以及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）」。

李詩欽強調，台灣過去比較偏向ICT產業，但ICT產業本身光是半導體，就占很大的部分，因此造成資源上的排擠，他認為，為避免造成排擠效應，應該多發起本土業者與ICT產業的融合交流，而這次啟動「AI 創新應用聯盟」就是由台灣在地八個相關工學會攜手合作，不僅要加大投資本土新創產業，也承諾協助政府將更多的「算力」留在台灣，供在地本土新創業者使用，並給予更多發揮的空間。

電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
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AI 李詩欽 物聯網

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