鴻海董事長劉揚偉：台灣發展 AI 面臨能源環保等五大挑戰

鴻海（2317）董事長劉揚偉23日表示，人工智慧（AI）的市場與商機龐大，不是泡沫，台灣在發展AI的道路上，將面臨能源與環保、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇，以及市場需求變動快等五大挑戰，未來AI將影響如何選擇科技，以及如何選擇方向，台灣不僅要抓得對，還要跟得上。

電電公會23日舉行50周年午宴，並邀請劉揚偉以AI未來發展為題，發表演講。他說，有人擔心AI是虛假市場，很快會破裂，但AI不會是泡沫，2030年AI市場將達到是1.3兆美元規模，而半導體市場在2030年約是6000億美元．可以看出AI的商業規模是兩倍。

他說，台灣在發展AI具備優勢，包括有先進半導體產業，非常完整的科技供應鏈，強大的研發能力，國際合作與拓展潛力，並抓住了智慧化升級，這些都是台灣的優勢。