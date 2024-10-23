鴻海董事長劉揚偉：台灣發展 AI 面臨能源環保等五大挑戰
鴻海（2317）董事長劉揚偉23日表示，人工智慧（AI）的市場與商機龐大，不是泡沫，台灣在發展AI的道路上，將面臨能源與環保、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇，以及市場需求變動快等五大挑戰，未來AI將影響如何選擇科技，以及如何選擇方向，台灣不僅要抓得對，還要跟得上。
電電公會23日舉行50周年午宴，並邀請劉揚偉以AI未來發展為題，發表演講。他說，有人擔心AI是虛假市場，很快會破裂，但AI不會是泡沫，2030年AI市場將達到是1.3兆美元規模，而半導體市場在2030年約是6000億美元．可以看出AI的商業規模是兩倍。
他說，台灣在發展AI具備優勢，包括有先進半導體產業，非常完整的科技供應鏈，強大的研發能力，國際合作與拓展潛力，並抓住了智慧化升級，這些都是台灣的優勢。
但是台灣也面臨挑戰，他說，包括一，能源與環保壓力，尤其是轉成綠能，而且還要綠色能源。二，供應鏈的風險，例如供應鏈是否要重組。三，技術人才短缺，百工百業都需要相關技術人員支持AI轉型，經濟部說透過不同機制提供20萬AI人才，但不一定夠。四，全球競爭加劇，國家如何在這樣的機會之下，發展自己的國家。五，市場變化很快，每年AI算力兩三倍提升，能源需求也是大幅成長，這都會影響到如何選擇科技與方向，因此，一是要抓的對，二是要跟得上。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言