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鴻海董事長劉揚偉：台灣發展 AI 面臨能源環保等五大挑戰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉23日表示，人工智慧（AI）的市場與商機龐大，不是泡沫，台灣在發展AI的道路上，將面臨能源與環保、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇，以及市場需求變動快等五大挑戰，未來AI將影響如何選擇科技，以及如何選擇方向，台灣不僅要抓得對，還要跟得上。

電電公會23日舉行50周年午宴，並邀請劉揚偉以AI未來發展為題，發表演講。他說，有人擔心AI是虛假市場，很快會破裂，但AI不會是泡沫，2030年AI市場將達到是1.3兆美元規模，而半導體市場在2030年約是6000億美元．可以看出AI的商業規模是兩倍。

他說，台灣在發展AI具備優勢，包括有先進半導體產業，非常完整的科技供應鏈，強大的研發能力，國際合作與拓展潛力，並抓住了智慧化升級，這些都是台灣的優勢。

但是台灣也面臨挑戰，他說，包括一，能源與環保壓力，尤其是轉成綠能，而且還要綠色能源。二，供應鏈的風險，例如供應鏈是否要重組。三，技術人才短缺，百工百業都需要相關技術人員支持AI轉型，經濟部說透過不同機制提供20萬AI人才，但不一定夠。四，全球競爭加劇，國家如何在這樣的機會之下，發展自己的國家。五，市場變化很快，每年AI算力兩三倍提升，能源需求也是大幅成長，這都會影響到如何選擇科技與方向，因此，一是要抓的對，二是要跟得上。

鴻海董事長劉揚偉（右）與電電公會理事長李詩欽。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）與電電公會理事長李詩欽。記者蕭君暉／攝影

AI 劉揚偉 半導體

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