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台灣成AI影響力中心？鴻海董座劉揚偉：台灣有「五機會、五挑戰」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
鴻海董事長劉揚偉（中）出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，受到與會外賓熱烈歡迎。記者林俊良／攝影
鴻海董事長劉揚偉（中）出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，受到與會外賓熱烈歡迎。記者林俊良／攝影

鴻海集團董事長劉揚偉今天以「台灣成為AI影響力中心的機會與挑戰」為主題，在「AI創新應用聯盟（AIIA）」成立啟動儀式演講時指出，台灣在AI技術發展中面臨五大機會，但也遭遇五大挑戰，未來國際競爭愈來愈激烈，但台灣會是全世界最值得信賴的夥伴。

劉揚偉說，台灣已有五大機會，包括先進的半導體產業、完善的科技供應鏈、強大的研發能力、國際合作與拓展潛力、抓住智慧化升級趨勢，但未來也會面臨能源與環保壓力、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇、市場需求變動快等五大挑戰。

劉揚偉解釋，台灣的半導體技術在全球處於領先地位，尤其是高性能運算晶片，為全球AI發展提供強大的技術支持。台灣有完善的科技供應鏈和強大的研發能力，擁有穩固且完整的科技供應鏈，能支持高科技產品的快速量產及全球市場推廣。在技術創新及研發方面，也擁有全球領先的實力，具備持續發展的基礎；台灣也具備國際合作與拓展潛力，在國際合作部分具備豐富經驗，透過全球布局，加速推動AI技術的應用與發展，台灣企業積極導入AI技術，推動數位轉型，助力產業升級，進一步提升智慧化的發展。

劉揚偉也提出了台灣在AI發展中面臨的五大挑戰，他說，隨著AI和伺服器的能耗不斷增大，台灣必須尋找可持續的能源解決方案，以應對環境壓力；全球政治和經濟不確定性增加，特別是來自中國及周邊地區的地緣政治風險，可能影響關鍵供應鏈的穩定性。AI技術發展迅速，人才需求大幅增加，台灣必須加強人才培育與招募，以應對技術人才不足的挑戰。

展望未來，劉揚偉指出，全球競爭加劇，正面臨來自中國、美國等地及跨國企業的激烈競爭，台灣必須保持技術領先，才能在全球競爭中脫穎而出；由於技術變遷迅速，市場需求多變，企業需要靈活應對快速變化的市場需求，並調整其商業模式。

鴻海董事長劉揚偉（右）今出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，並與經濟部長郭智輝（左）交換意見。記者林俊良／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）今出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，並與經濟部長郭智輝（左）交換意見。記者林俊良／攝影

AI 劉揚偉 半導體

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