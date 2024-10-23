台灣成AI影響力中心？鴻海董座劉揚偉：台灣有「五機會、五挑戰」

鴻海集團董事長劉揚偉今天以「台灣成為AI影響力中心的機會與挑戰」為主題，在「AI創新應用聯盟（AIIA）」成立啟動儀式演講時指出，台灣在AI技術發展中面臨五大機會，但也遭遇五大挑戰，未來國際競爭愈來愈激烈，但台灣會是全世界最值得信賴的夥伴。

劉揚偉說，台灣已有五大機會，包括先進的半導體產業、完善的科技供應鏈、強大的研發能力、國際合作與拓展潛力、抓住智慧化升級趨勢，但未來也會面臨能源與環保壓力、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇、市場需求變動快等五大挑戰。

劉揚偉解釋，台灣的半導體技術在全球處於領先地位，尤其是高性能運算晶片，為全球AI發展提供強大的技術支持。台灣有完善的科技供應鏈和強大的研發能力，擁有穩固且完整的科技供應鏈，能支持高科技產品的快速量產及全球市場推廣。在技術創新及研發方面，也擁有全球領先的實力，具備持續發展的基礎；台灣也具備國際合作與拓展潛力，在國際合作部分具備豐富經驗，透過全球布局，加速推動AI技術的應用與發展，台灣企業積極導入AI技術，推動數位轉型，助力產業升級，進一步提升智慧化的發展。

劉揚偉也提出了台灣在AI發展中面臨的五大挑戰，他說，隨著AI和伺服器的能耗不斷增大，台灣必須尋找可持續的能源解決方案，以應對環境壓力；全球政治和經濟不確定性增加，特別是來自中國及周邊地區的地緣政治風險，可能影響關鍵供應鏈的穩定性。AI技術發展迅速，人才需求大幅增加，台灣必須加強人才培育與招募，以應對技術人才不足的挑戰。