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AI 商機強！鴻海董座劉揚偉：算力需求飆漲「無止無盡」
AI創新應用聯盟（AI IA聯盟）於23日正式成立，鴻海（2317）董事長劉揚偉指出，目前AI市場分為三個階段「AGI、ANI、ASI」，而目前市場正處於AGI（通用人工智慧）左右，而目前AI已具備基礎的商業模式，所以絕不會是一個單純的泡沫，展望未來，他強調，「市場對算力的需求只會越來越大，而且沒有止盡」，值得所有的企業都投入發展，自己也看好整個產業的持續發展。
劉揚偉23日以「台灣成為AI影響力中心的機會與挑戰」為題登台開講，並直言，自己不會講太多的鴻海，主要是要跟大家分享台灣算力需求、機會以及背後的能源所需。他說明，目前AI發展分為五個部分，包括：第一層聊天機器人、第二層仿人類推理者、第三層行動代理人、第四層發明創新者、第五層組織協作者。而目前第一層的聊天機器人已經實現，第二層的仿人類推理者也即將實現，
劉揚偉表示，大家最近應該都有聽過「算力即國力」這一個形容詞，而自己也認為，「算力」可能是世界上最難得的東西，在未來市場對算力的需求不會變成一個泡沫，因為已經具備了足夠穩定的「商業模式」，他強調，AI的商機絕不是假的，而是確切真實存在的東西，他觀察市場現況，也發現產業界仍需要很大的需求，並且市場需求朝「越快越好，越大越好」發展。
劉揚偉表示，在「AGI、ANI、ASI」這一段過程中，當下大概是處在AGI時期，「AGI」也就是俗稱的「通用人工智慧」，在這之前則叫做「ANI」，未來則會叫做「ASI」，他直言，目前AGI才剛開始沒多久，自己認為AI市場發展上，還有很龐大的未來值得期待，不過他也提醒，要有多龐大的算力、就需要有多龐大的能量，而這也是台灣的最大挑戰。
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