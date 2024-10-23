快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

台北國際電子產業科技展及人工智慧曁物聯網展開幕

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展。記者林俊良／攝影
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展。記者林俊良／攝影

台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，主辦單位之一的電電公會理事長李詩欽致詞表示期待未來50年，再創台灣資通訊產業奇蹟。

由外貿協會及台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」從今天起至25日舉辦，今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能、無人飛行器4大領域。

李詩欽致詞表示，台北國際電子展這50年來，見證台灣資通訊電子上下游相關運籌服務和全產業鏈發展，在這段期間，台灣電子產業從零到全球領先，成為從台灣製造到全球布局的日不落產業。2025年台北國際電子展將轉型為AI創新應用展，由電電公會結合7家資通訊相關公協會，成立AI創新應用聯盟，共同舉辦展會。

李詩欽指出台北國際電子展肩負再創台灣經濟奇蹟的使命，提供安定社會的力量，協助電子產業從台灣再出發走向世界，讓台灣成為全方位資通訊大國，期待未來50年再創台灣資通訊產業奇蹟。台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，總統府資政沈榮津、經濟部部長郭智輝、貿協王熙蒙秘書長、鴻海董事長劉揚偉等人出席。

台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，今年展覽涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能、無人飛行器4大領域，開幕貴賓一同參觀會場。記者林俊良／攝影
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，今年展覽涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能、無人飛行器4大領域，開幕貴賓一同參觀會場。記者林俊良／攝影
經濟部部長郭智輝（左）、鴻海董事長劉揚偉（右），一同台出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，兩人密切交換意見。記者林俊良／攝影
經濟部部長郭智輝（左）、鴻海董事長劉揚偉（右），一同台出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，兩人密切交換意見。記者林俊良／攝影
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，今年展覽涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能。記者林俊良／攝影
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，今年展覽涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能。記者林俊良／攝影
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，今年展覽涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能、無人飛行器4大領域，開幕貴賓一同參觀會場。記者林俊良／攝影
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，今年展覽涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能、無人飛行器4大領域，開幕貴賓一同參觀會場。記者林俊良／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）與嘉義縣長翁章梁（左）同台出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，參觀展場攤位。記者林俊良／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）與嘉義縣長翁章梁（左）同台出席台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，參觀展場攤位。記者林俊良／攝影

AI 資通訊

延伸閱讀

政府力推AI、無人機產業 郭智輝：無人機2030年上看兆元產值

電電公會李詩欽：台灣的全球在地化已開始

全景軟體23日掛牌上櫃！數位浪潮助攻、總座樂看資安市場

緯創「小金雞」全景軟體掛牌上櫃 大漲100%秀蜜月行情

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。