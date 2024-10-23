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台北國際電子產業科技展及人工智慧曁物聯網展開幕
台北國際電子產業科技展今天開展，展會自1974年舉辦以來已50年，走過半世紀，明年將轉型為人工智慧（AI）創新應用展，主辦單位之一的電電公會理事長李詩欽致詞表示期待未來50年，再創台灣資通訊產業奇蹟。
由外貿協會及台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」從今天起至25日舉辦，今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能、無人飛行器4大領域。
李詩欽致詞表示，台北國際電子展這50年來，見證台灣資通訊電子上下游相關運籌服務和全產業鏈發展，在這段期間，台灣電子產業從零到全球領先，成為從台灣製造到全球布局的日不落產業。2025年台北國際電子展將轉型為AI創新應用展，由電電公會結合7家資通訊相關公協會，成立AI創新應用聯盟，共同舉辦展會。
李詩欽指出台北國際電子展肩負再創台灣經濟奇蹟的使命，提供安定社會的力量，協助電子產業從台灣再出發走向世界，讓台灣成為全方位資通訊大國，期待未來50年再創台灣資通訊產業奇蹟。台北國際電子產業科技展及台灣國際人工智慧曁物聯網展開幕典禮，總統府資政沈榮津、經濟部部長郭智輝、貿協王熙蒙秘書長、鴻海董事長劉揚偉等人出席。
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