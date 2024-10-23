傳華為使用台積先進製程？郭智輝：台廠需遵守規範
市場傳出華為使用台積電先進製程晶片，經濟部長郭智輝今天出席「2024台灣電路板產業國際展覽會」時受訪表示，台廠需遵守規範，會和業者充分溝通。
英國「金融時報」（Financial Times）22日報導引述兩位知情人士，表示台積電最近通知美國商務部，原因是有客戶訂購一款類似華為昇騰（Ascend）910B晶片，該款晶片是訓練大型語言模型的處理器，在美國實施制裁之前，台積電曾生產昇騰910B晶片。
根據金融時報報導，台積電表示，已經主動與美國商務部溝通、提出警告。
對於台灣業者如何因應華為試圖規避美國晶片管制狀況？郭智輝表示，會和業者充分溝通，希望台廠遵守規範。
至於是否會繼續調查「洗產地」問題，郭智輝指出，他不回答假設性問題。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言