AI IA聯盟正式啟動！鴻海劉揚偉親自現身 以AI為題開講

台灣區電機電子工業同業公會於21日向《經濟日報》記者證實，代工龍頭鴻海（2317）董事長劉揚偉，將在23日（本週三）以監事會召集人的身分，現身「台北電子展50周年慶祝午宴」，並以「AI人工智慧」為題，帶來大約時長20多分鐘的主題演講，而出席來賓則有「電電公會理事長李詩欽、墨西哥齊瓦瓦州州長 María Eugenia Campos Galván」等大咖，消息一出立刻成為市場目光焦點。

事實上，電電公會主要是為因應市場上不斷擴大的AI巨浪，而決定攜手另外7大公協會，正式成立「AI創新應用聯盟（AI IA聯盟）」。而公會理事長李詩欽透露，該聯盟主要有2項任務，包括「擴大台灣軟體產業」及「積極支持在台新創」。並且這次達成合作的八家公協會，大多都來自不同的領域，並且每一家都實際握有不同的專業技術。

據悉，聯盟涵蓋的領域，包括「電力工程」、「半導體」等多個市場，目前已知包括「光電協會」、「產業電腦協會」、「生策會」、「互聯網協會」、「5G資通標準協會」都將攜手加入，而電電公會憑藉初始的八家成員（包括電電公會），將實際透過AI替多個領域提供支援。

對此，今日出席 AI IA 聯盟代表貴賓 ，包括台灣人工智慧晶片聯盟副會長張世杰、台灣雲端物聯網產業協會理事長李世光、中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延、國家生技醫療產業策進會理事吳明賢、智慧產業電腦物聯網協會理事長李英珍、光電工業協進會董事長陳國樑、台灣資通產業標準協會理事長張培仁。