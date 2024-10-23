傳華為違規使用台積電7奈米晶片 經長：台廠須遵守規範

市場傳出華為拆解出遭管制的台積電7奈米製程晶片，台積電已主動通報美國商務部。經濟部長郭智輝23日出席「2024台灣電路板產業國際展覽會」受訪表示，台廠須遵守規範，會和業者充分溝通。

日前傳出美國商務部正在調查台積電是否為華為生產AI人工智慧或智慧手機晶片。半導體研究機構TechInsights發布報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器是使用台積電7奈米製程晶片。台積電表示，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積電成為任何調查對象。

台灣業者如何因應華為試圖規避美國晶片管制狀況？郭智輝今日出席「2024台灣電路板產業國際展覽會」時接受媒體訪問表示，台廠須遵守規範，會和業者充分溝通。至於是否會繼續調查洗產地疑慮，他則回應，「不回答假設性問題。」

另對於今、明兩年景氣看法，郭智輝表示，今年台灣經濟成長率（GDP）估3.9%，景氣看來還不會太差，明年從高科技角度來看，大家應該很清楚，「技術越好的滿手訂單」。