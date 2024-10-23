快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

聯發科輝達聯軍攻車用…高通老神在在 認為自家具備相當優勢

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲/美國夏威夷22日電
高通搶攻汽車應用領域。照片/記者鐘惠玲攝影
高通搶攻汽車應用領域。照片/記者鐘惠玲攝影

晶片大廠高通布局車用領域多年，而聯發科輝達聯軍也切入這塊市場，對此高通老神在在，認為自家具備相當優勢。

去年聯發科宣布與輝達合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，聯發科將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規畫將於2025年末推出，2026、2027年供應到汽車客戶端。

高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi對於上述消息，美國時間22日表達他們當然是不能忽視的競爭對手，但也強調，高通擁有從核心業務所得到的IP實力，因此具備相當堅實的優勢。相關軟硬體布局可能需要數年時間去發展，而且需要持續學習，去面對多面向的複雜課題，包括ADAS、聯網、安全性與AI等。同時，相關軟硬體環境必須保持彈性，與供應鏈夥伴合作，去適應這市場中各種不同的生態系統。

簡言之，Laxmi Rayapudi指出，這是趟長遠的發展過程，高通盡量讓合作夥伴省力，可以專注於開發應用程式層面或應對客戶，而這些年發展至今，已有數以百萬計採用高通解決方案的車輛已經上路。

聯發科 輝達 高通

延伸閱讀

台積電走跌權值股熄火 台股盤中挫百餘點5日線震盪

台股開盤下跌133點 台積電開低15元

高通衝刺車用 兩大平台上陣

AI熱轉…鴻海市值叩關3兆元 廣達、緯創、緯穎等紅光滿面

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。