聯發科輝達聯軍攻車用…高通老神在在 認為自家具備相當優勢

晶片大廠高通布局車用領域多年，而聯發科與輝達聯軍也切入這塊市場，對此高通老神在在，認為自家具備相當優勢。

去年聯發科宣布與輝達合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，聯發科將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規畫將於2025年末推出，2026、2027年供應到汽車客戶端。

高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi對於上述消息，美國時間22日表達他們當然是不能忽視的競爭對手，但也強調，高通擁有從核心業務所得到的IP實力，因此具備相當堅實的優勢。相關軟硬體布局可能需要數年時間去發展，而且需要持續學習，去面對多面向的複雜課題，包括ADAS、聯網、安全性與AI等。同時，相關軟硬體環境必須保持彈性，與供應鏈夥伴合作，去適應這市場中各種不同的生態系統。

簡言之，Laxmi Rayapudi指出，這是趟長遠的發展過程，高通盡量讓合作夥伴省力，可以專注於開發應用程式層面或應對客戶，而這些年發展至今，已有數以百萬計採用高通解決方案的車輛已經上路。