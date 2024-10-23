聯發科輝達聯軍攻車用…高通老神在在 認為自家具備相當優勢
晶片大廠高通布局車用領域多年，而聯發科與輝達聯軍也切入這塊市場，對此高通老神在在，認為自家具備相當優勢。
去年聯發科宣布與輝達合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，聯發科將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規畫將於2025年末推出，2026、2027年供應到汽車客戶端。
高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi對於上述消息，美國時間22日表達他們當然是不能忽視的競爭對手，但也強調，高通擁有從核心業務所得到的IP實力，因此具備相當堅實的優勢。相關軟硬體布局可能需要數年時間去發展，而且需要持續學習，去面對多面向的複雜課題，包括ADAS、聯網、安全性與AI等。同時，相關軟硬體環境必須保持彈性，與供應鏈夥伴合作，去適應這市場中各種不同的生態系統。
簡言之，Laxmi Rayapudi指出，這是趟長遠的發展過程，高通盡量讓合作夥伴省力，可以專注於開發應用程式層面或應對客戶，而這些年發展至今，已有數以百萬計採用高通解決方案的車輛已經上路。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言