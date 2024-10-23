「前瞻技術」為2024年台北國際光電週揭開序幕

台北國際光電週（OPTO Taiwan）23日起一連三天於南港展覽館展開，今年台北國際光電週，以「前瞻技術」為主題，為期三天的活動，將展出創新光電技術的成果。今年展出的三大亮點，分別為矽光子/全光網路、化合物半導體，以及光電檢測。

主辦單位財團法人光電科技工業協進會（PIDA）表示，今年光電展中，除了參展商們展示各種最新技術的產品外，重頭戲即是五場次專題技術研討會，包括：「矽光子異質整合技術應用商機研討會」、「化合物半導體設備產業的前瞻未來」、「台灣化合物半導體暨設備產學聯盟聯誼會暨次世代化合物半導體產業技術論壇」、「紅外線熱像技術創新應用與商機研討會」、「高速全光網路傳輸技術論壇」等。

PIDA指出，光電技術論壇一向是台北國際光電展的重要戲碼，也是產業技術發展的競技場。10月23日下午矽光子異質整合技術應用商機研討會，將邀請來自國際矽光子異質整合聯盟、台灣光電暨化合物半導體產業協會、荷蘭在台辦事處創新與科技處，以及在矽光子異質整合專研各種領域發展的產、學專家，分享最新研究與研發成果，深入探討矽光子異質整合技術在光通訊、光學感測及LiDAR等領域的應用前景。會中聚焦探討如何透過異質整合技術及矽光元件整合模擬方案，來提升性能並降低成本，從而促進市場發展，開拓更多應用商機。