電電公會李詩欽：台灣的全球在地化已開始
台北國際電子產業科技展 (TAITRONICS）迎來第50個里程碑，今起至25日在南港展覽館隆重舉行。電電公會理事長李詩欽今日指出，台灣的全球在地化已經開始，未來將進一步強化科技業基礎，並擴展至百業，促進企業與社會密切交流。
此次展覽與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」同期舉辦。李詩欽與外貿協會董事長黃志芳共同分享台灣電子產業在過去半世紀的演變，並展望未來全球趨勢與台灣的優勢，致力於將TAITRONICS與AIoT Taiwan打造成為產業交流與合作的最佳品牌，攜手業者拓展國內外市場，鏈結國際。
黃志芳認為，台灣在全球電子製造中具有舉足輕重的地位，電子展作為台灣資通訊產業的專業展覽始祖，帶動產業的蓬勃發展，這50周年慶賀特別有「五十傳承．繼往開來」的重要意義。
電電公會指出，本屆展覽以「AInnovation Now」為主題，涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」及「無人飛行器」四大領域，匯集超過300家廠商，共使用550個攤位，展出規模較上屆成長4成，是全台最具規模的AIoT科技盛會。
據IEK產業情報網預測，2024年台灣電子零組件產值將達新台幣2.35兆元，隨著AI PC、5G技術、人工智慧及物聯網應用需求的增加，電子零組件業可望全面成長。
電電公會表示，TAITRONICS與AIoT Taiwan不僅是展示前瞻科技的平台，更是促進國際合作與交流的重要機會。期待各界專業人士共襄盛舉，開創電子產業的新未來。
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