華碩推出 Intel Xeon 6伺服器 加速企業 AI 布局

華碩（2357）伺服器新品接力強勢助攻，23日宣布推出多款搭載Intel Xeon 6處理器的伺服器，包括：多節點的ASUS RS920Q-E12，其相容適用HPC運算的Intel Xeon 6900系列處理器；以及ASUS RS720Q E-12、RS720-E12和RS700-E12，均搭載內含E-core的Intel Xeon 6700系列處理器，明年第1季亦可支援配備P-core的Intel Xeon 6700／6500系列，再加上華碩深得信賴且具彈性的產品設計實力，不僅擴充性極佳，還能讓用戶輕鬆打造客製化的資料中心，拓展基礎架構，發揮最高運算潛力，為各種產業與應用提供無縫整合與最佳化性能。

ASUS RS920Q-E12搭載最新Intel Xeon 6900系列處理器，以及每2U系統最多96個DDR5 RDIMM 6400 MT/s和MRDIMM Gen1 8800 MT/s，非常適合繁重的工作負載，以確保高效資料處理；而先進的液冷技術，則可防止系統過熱，即使是在執行HPC、雲端運算等嚴苛作業環境中，表現依然經得起考驗。

另一款新伺服器RS720Q-E12，採用內建E-core的Intel Xeon 6700系列處理器，或配備P-core的Intel Xeon 6700／6500系列，除兼具高資源使用率與可靠性，亦能妥善協調資源平衡，最佳化I/O傳輸量、簡化儲存管理，提供優異的效能及擴充性，尤其是針對複雜的半導體電子設計自動化，更事半功倍。

此外，因應AI訓練與推論需求激增，華碩全新ESC I8-E11可容納八個Intel Gaudi 3 AI OCP加速器模組(OAM)，且每個加速器均整合24個符合業界標準的RoCE 200GbE RDMA NIC，搭配Intel Xeon處理器與模組化設計，可減少線材使用、縮短組裝時間，實現最佳散熱效能；同時，ESC I8-E11還採用3000W 80 PLUS電源供應器，將為深度學習帶來持續不間斷的精湛性能與多元應用性，是探索AI世界的必備利器。