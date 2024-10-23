快訊

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

華為 AI 晶片偷用台積技術？ 公司：已主動與美商務部溝通

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。 記者黃仲裕／攝影
台積電。 記者黃仲裕／攝影

外媒報導，華為AI晶片偷用台積電（2330）技術疑似違反出口管制相關議題。對此，台積電23日快速回應，「我們已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通。目前我們並未獲悉台積公司成為任何調查的對象。」

路透社22日報導，據知情人士透露，台積電向美國通報，其一款晶片被發現出現在華為的產品中。台積電ADR 22日下滑1.72%至每股198.48美元。華為AI伺服器晶片「Ascend 910B」是由中芯代工，這款晶片被視為最接近輝達 A100的陸版替代品，但在技術研究公司發現疑似採用台積電技術。

對於相關議題，台積電23日上午完整回應如下：

「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

我們有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。如果我們認為有任何可疑情形，我們會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

我們已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通。目前我們並未獲悉台積公司成為任何調查的對象。」

台積電 美國商務部 華為

延伸閱讀

傳華為使用7奈米製程晶片 台積電：已主動與美國溝通

高通最新驍龍8 Elite晶片 小米15系列為首發機種

英特爾、三星傳結盟對抗台積電 晶圓代工領域全面合作

台股資金轉向 三族群撐盤…公股券商尾盤力挺台積

相關新聞

黃仁勳出席聯想科技大會 揭示希望實現「超人類的生產力」

為加速推動企業人工智慧（AI）創新，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳周二在 Lenovo Tech World 202...

間接替華為代工？台積電：自2020年9月中旬起就不再向華為出貨

台積公司今日表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，...

川普喊加徵關稅 李詩欽：台廠投資多地分散風險

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%關稅，電電公會理事長李詩欽今...

新思擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場商機

新思科技（Synaptics）今日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為Synaptics全球最大的員工基地。此次擴展凸顯了台...

全球前五大SSD模組廠市占成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦（TrendForce）最新調查，全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市占率已從2022年的59%上升至2023...

遭駭客網路攻擊 華新科：無個資或內部文件外洩

被動元件廠華新科（2492）23日對網路資安事件進行公告說明，表示部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。