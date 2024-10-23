華為 AI 晶片偷用台積技術？ 公司：已主動與美商務部溝通

外媒報導，華為AI晶片偷用台積電（2330）技術疑似違反出口管制相關議題。對此，台積電23日快速回應，「我們已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通。目前我們並未獲悉台積公司成為任何調查的對象。」

路透社22日報導，據知情人士透露，台積電向美國通報，其一款晶片被發現出現在華為的產品中。台積電ADR 22日下滑1.72%至每股198.48美元。華為AI伺服器晶片「Ascend 910B」是由中芯代工，這款晶片被視為最接近輝達 A100的陸版替代品，但在技術研究公司發現疑似採用台積電技術。

對於相關議題，台積電23日上午完整回應如下：

「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

我們有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。如果我們認為有任何可疑情形，我們會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

我們已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通。目前我們並未獲悉台積公司成為任何調查的對象。」