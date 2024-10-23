傳華為使用7奈米製程晶片 台積電：已主動與美國溝通

半導體研究機構TechInsights發布報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器是使用台積電7奈米製程。台積電今天表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通。目前並未獲悉台積電成為任何調查對象。

台積電強調，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規的要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

台積電表示，有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。如果認為有任何可疑情形，台積電會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積電指出，已主動就報告中的事項與美國商務部進行溝通。目前並未獲悉台積電成為任何調查的對象。