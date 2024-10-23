高通預期多模態 AI 將成發展趨勢

晶片大廠高通於美國夏威夷舉辦2024年驍龍高峰會，該公司執行長艾蒙（Cristiano Amon）在會中大談多模態AI，並表示高通正在改變與轉型，蛻變為AI新時代的互聯運算公司，也致力於提供新一代的AI優先體驗。

艾蒙認為，生成式AI是行動運算領域歷來最大的顛覆性因素，高通也關注這點會如何改變使用者體驗，例如新一代AI優先體驗。過往人們在PC時代輸入利用鍵盤與滑鼠，後來出現了觸控螢幕。高通將寬頻與計算都帶進了手機，再加上觸控介面，現在還出現的變化是，運算裝置能夠理解人類的自然語言，像人類一樣溝通，使用者體驗將因為生成式AI而興起重大變化。有別於過往的應用程式組成結構，未來輸入裝置的資料經過AI轉化，將成為人們需要的新服務型態。

艾蒙強調，我們將會看到一場由AI優先所驅動的革命，這很令人感到興奮。他提及多模態AI的發展，運算裝置可以像人類一樣，識別人們以多種不同形式如文字、語音或圖像、影音等所提供的資料，並執行後續動作。

艾蒙舉例說，現在以行動裝置進入銀行應用程式，可能就會固定出現顯示餘額等畫面，但是之後應用程式可能會轉變為，由於懂得人類的語言，可以因為使用者詢問而呈現不同資訊，隨著使用者的需求而變化安排。另一跨越個別應用程式的範例是，在時尚網站購物時，使用者可以詢問自身的銀行帳戶餘額有多少，如果足夠的話就直接支付購買。