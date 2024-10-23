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高通攻車用 攜手 Google 開發軟體定義汽車解決方案

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲/美國夏威夷專電
高通搶攻汽車應用領域。照片/記者鐘惠玲攝影
高通搶攻汽車應用領域。照片/記者鐘惠玲攝影

晶片大廠高通強攻車用領域，於美國時間22日，宣布與Google將運用驍龍數位底盤及Google車內技術，打造標準化參考框架，以開發生成式AI驅動的數位座艙和軟體定義汽車（SDV）。

高通旗下高通技術公司將與Google展開為期多年的技術合作，以推動汽車產業的數位轉型。雙方將運用高通的驍龍數位底盤、安卓A汽車作業系統與Google Cloud的互補技術，打造全新的標準化參考平台，以開發生成式AI支援的座艙解決方案。Google的AI模型Gemini Nano將做為此架構的基礎，以打造由驍龍異質邊緣AI系統單晶片（SoC）所支援的生成式AI車內體驗。

高通技術公司汽車、工業和雲端運算部門總經理Nakul Duggal表示，我們與Google的技術合作旨在推動創新，並開發出最先進的生成式AI驅動的解決方案，這是一個重大的里程碑，可為汽車製造商和一級供應商解鎖全新可能性，同時讓產業有能力打造安全和數位化的先進體驗。期待延續與Google的合作，進一步推動汽車創新，並結合高通的合作夥伴生態系，持續引領產品進入市場，為客戶實現無縫的開發體驗。

Google工程部門副總裁Patrick Brady指出，汽車產業正處於重大轉型的轉折點，這得益於生成式AI和自動駕駛解決方案的進步，以及在整個平台生命週期內皆能更新軟體功能的能力。期待藉由上述策略夥伴關係，擴展與高通技術公司的長期合作關係，持續開發軟體定義汽車的創新解決方案，並展現共同創新在推動未來交通運輸的力量。

AI Google 高通

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