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高通最新驍龍8 Elite晶片 小米15系列為首發機種

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲/美國夏威夷專電
小米15系列導入高通驍龍8 Elite晶片。照片/記者鐘惠玲攝影
小米15系列導入高通驍龍8 Elite晶片。照片/記者鐘惠玲攝影

晶片大廠高通於美國夏威夷舉辦2024年驍龍高峰會，公布推出最新旗艦級5G手機晶片Snapdragon 8 Elite，標榜是首顆納入其第二代Oryon CPU的驍龍系列手機晶片。小米高層也到場站台，並當場宣布小米15系列為該晶片首發機種。

根據高通的資料，Snapdragon 8 Elite的CPU與GPU都更加節能超過40％，Oryon CPU最大頻率達4.32GHz，遊戲效能大幅提升，光線追蹤表現提升35％，相機方面也支持AI光影重建、AI寵物套件等功能。

Snapdragon 8 Elite首波上市攻勢就獲得多達14家品牌廠採用，包括華碩（2357）、三星、小米、OPPO、vivo、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、紅魔、紅米、realme、中興通訊等在內的OEM廠商與智慧型手機品牌，將在未來幾週內推出搭載Snapdragon 8 Elite的裝置。

晶片 智慧型手機

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