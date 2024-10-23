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金融時報：台積電已通知美國 中國大陸恐違反AI晶片管制
英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，台積電表示，該公司已通知美國，有人可能試圖透過台積電，為中國華為生產人工智慧（AI）晶片，規避美國的出口管制。
美國科技新聞網站The Information上週報導，美國商務部正在調查台積電是否違反美國出口管制，為華為生產AI或智慧手機晶片。
根據金融時報，台積電透過郵件發表聲明指出：「對於這項報導，我們已主動與美國商務部溝通。我們目前並未注意到台積電成為任何調查的對象。」
兩名知情人士指稱，在一名客戶下了類似華為昇騰（Ascend）910B晶片的訂單後，台積電最近向美國商務部發出通知。這款晶片是旨在訓練大型語言模型的處理器。
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