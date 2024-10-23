淨零衝擊電子業 明年恐萬人失業

淨零轉型對勞動市場衝擊有多大？勞動部指出，電子零組件業明年恐超過萬人失業，二○五○年失業人口甚至超過四萬人。環境部表示，碳費徵收對國內經濟影響相當有限，淨零十二項關鍵戰略也已包含公正轉型。

為深入了解淨零轉型對我國就業市場可能帶來的影響，勞安所採用國際普遍用於此類議題評估的可計算一般均衡（CGE）模型，量化評估政策措施對總體經濟和產業的影響，並分析淨零轉型對勞動市場的衝擊。

得出結果顯示，淨零政策對大多數行業的就業影響幅度在正負百分之五以內，但對於耗能產業的就業影響程度隨著二○五○年淨零排放目標的逼近持續擴大，最後甚至可達百分之十至百分之卅以上，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油及天然氣礦業。

以受影響幅度最大的燃氣供應業來看，二○二五年的影響為百分之七，到了二○五○年則有百分之八十四點一勞工受到影響。因淨零政策導致工作減少最多的行業，依序為電子零組件業、金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業、基本金屬業等。

勞安所勞動市場研究組長林詩騰分析，淨零政策會讓傳統產業紛紛採用新式設備和製程，影響最大的就是電子零組件業中的設備操作和組裝人員等，推估明年將有一萬七○八人失業，到了二○五○年有約四萬五千人失業。企業可培訓內部職員淨零及碳盤查等技術，政府對於高耗能產業的員工也要輔導其轉換就業，來減輕淨零轉型帶來的衝擊，如此一來，影響人口也未必會等於失業。

環境部長彭啓明表示，根據環境部和人力銀行合作的統計顯示，台灣綠領人才的每月需求數即超過二點二萬人，和去年同期相比成長百分之五點二，不可否認有些傳統產業會受到淨零衝擊，可能會在未來喪失競爭力，因此未來收取的碳費有一部分重心會特別協助產業作綠色轉型。