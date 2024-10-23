傳英特爾攜手三星 共抗台積
台積電創辦人張忠謀昔日眼中的兩隻「大猩猩」傳出要合體對抗台積電。外媒報導，台積電的晶圓代工市占遙遙領先對手三星電子和英特爾，據傳英特爾接洽三星，打算籌組晶圓代工聯盟，共同對抗台積。
英特爾繼在處理器x86領域破天荒找超微合作後，晶圓代工也傳出找三星當盟友，建立「代工聯盟」。南韓每日經濟新聞報導，半導體業界人士透露，英特爾資深主管近來詢問三星能否舉行高層會議，英特爾執行長基辛格希望與三星會長李在鎔直接見面，商討在「晶圓代工領域的全面合作措施」的全面合作。英特爾和三星若組成聯盟，合作領域可能包括交流製程技術、共享生產設施、共同研發。
英特爾自二○二一年成立代工服務（ＩＦＳ），與思科和ＡＷＳ簽訂合約，但外界認為其投資並沒吸引到大客戶。三星電子於二○一七年成立代工部門並開始吸引客戶，但與台積電的差距仍然較大。Trend Force統計，第二季代工市場份額，台積電占百分之六十二點三，三星電子為百分之十一點五。尤其台積電在三奈米、五奈米等先進製程領域，掌握百分之九十二的市占率。
若三星晶圓代工和英特爾合作，是否牽動之後委外訂單變化，尤其是台積電來自英特爾委外訂單是否會被瓜分，引發外界關注。
由於三星具備先進製程能力，如三奈米環繞式閘極（ＧＡＡ）技術；而英特爾有Foveros封裝技術，能將使用不同製程生產的晶片整合在單一封裝上，PowerVia則能提高能源效益。兩家公司可以運用這些技術，替人工智慧（ＡＩ）、資料中心、行動應用處理器，共同研發高效能、低功耗的晶片設計。
另外，三星在美國、南韓、中國大陸設有工廠，英特爾則在美國、愛爾蘭、以色列設廠，若有需要也可共同接單或分享設施。美國和歐盟對先進半導體的出口管制日增，兩家公司可能需要地區性的生產回應。
對於英特爾傳正考慮分拆晶圓代工事業，法人關注台積電是否有意願收購英特爾晶圓廠，台積電董事長魏哲家先前在法說會表示不考慮收購。他並透露，其中一個來自加州的ＩＤＭ廠客戶，是台積電非常重要的客戶，持續為台積電帶來可觀訂單；市場推測，魏哲家所指的就是英特爾。
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