四科技展登場引爆話題 法人看好有助 AI 、 5G 等族群股價表現
台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣PCB展、台北國際光電大展等四大科技展覽今（23）日起至25日台北同時登場，引爆科技新產品、新應用話題，市場法人看好，有助AI、5G等族群股價表現。
AI代工龍頭鴻海（2317）董事長劉揚偉今日將現身台北電子展，以「AI人工智慧」為題，帶來大約20多分鐘的主題演講，同時為因應市場上不斷擴大的AI巨浪，電電公會也將於會展中攜手另外七大公協會，宣布成立「AI創新應用聯盟（AI IA聯盟）」，涵蓋領域包括電力工程、半導體等，將實際透過AI替多個領域提供相互支援。
另外，台積電（2330）看好矽光子發展，光通訊股在台股強勢表態之際，市場也看好台北國際光電大展將為矽光子概念增添新動能。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言