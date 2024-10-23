四科技展登場引爆話題 法人看好有助 AI 、 5G 等族群股價表現

台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣PCB展、台北國際光電大展等四大科技展覽今（23）日起至25日台北同時登場，引爆科技新產品、新應用話題，市場法人看好，有助AI、5G等族群股價表現。

AI代工龍頭鴻海（2317）董事長劉揚偉今日將現身台北電子展，以「AI人工智慧」為題，帶來大約20多分鐘的主題演講，同時為因應市場上不斷擴大的AI巨浪，電電公會也將於會展中攜手另外七大公協會，宣布成立「AI創新應用聯盟（AI IA聯盟）」，涵蓋領域包括電力工程、半導體等，將實際透過AI替多個領域提供相互支援。

另外，台積電（2330）看好矽光子發展，光通訊股在台股強勢表態之際，市場也看好台北國際光電大展將為矽光子概念增添新動能。