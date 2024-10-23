高通衝刺車用 兩大平台上陣
高通以最新5G旗艦晶片「驍龍8 Elite」與聯發科「天璣9400」在智慧手機領域比拚之餘，也在車用市場槓上聯發科（2454），於今年的驍龍高峰會端出全新菁英級「驍龍Cockpit Elite」與「驍龍Ride Elite」平台，都搭載專門打造的Oryon CPU，展現攻占汽車應用市場的企圖心。
高通表示，驍龍Cockpit Elite和驍龍Ride Elite將於2025年送樣。
面對高通在車用領域來勢洶洶，聯發科則與輝達攜手合作搶攻車用市場。聯發科去年5月宣布，將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，並搭載輝達的AI與繪圖運算IP，合作為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，相關產品規畫將於2025年末推出，2026、2027年供應到汽車客戶端。
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