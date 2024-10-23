華碩電競機 搭載高通最強SoC

高通於今年驍龍高峰會發表歷來最強大、全球最快的行動系統單晶片（SoC）「驍龍8 Elite」，品牌大廠華碩（2357）為首發客戶，用於其新一代電競手機ROG Phone 9，強大更強的AI功能。

華碩昨（22）日預告，ROG Phone 9將於11月19日問世。由於華碩今年初才發布ROG Phone 8系列機種，不到一年內再發新機，相較過往新品發布節奏大幅提前，展現公司強攻電競手機的企圖心。

隨著AI時代到來，原本在智慧手機領域處於後段班的華碩看到「超車」新機會，今年來智慧手機產品大幅強化AI功能，根據華碩介紹，ROG Phone 9將具備AI遊戲助理功能，且憑藉著高通最新的驍龍8 Elite處理器，新機能在熱門3A手機遊戲大作中實現相較ROG Phone 8減少三成功耗的表現。

華碩已發出11月19日舉辦ROG Phone 9 Series新機線上發表會邀請函，由於華碩對外提到新機發表會為「系列」，因此不排除尚有未亮相的手機版本。

華碩目前手機產品主要分兩大產品線，包括針對電競市場的ROG Phone，以及鎖定主流市場的Zenfone系列，該策略短期內將不會有太大變動。

隨著智慧手機產業大者恆大態勢確立，華碩在年出貨量未達百萬支下，很難單靠銷售手機獲利，因此該事業持續處於虧損。不過，華碩多年來靠手機練兵，累積不少智慧手機專利，讓華碩每年都有大約10億元相關授權收入，成為持續發展手機事業的後盾。

根據高通提供的數據，驍龍8 Elite的CPU與GPU都更加節能超過40％，Oryon CPU最大頻率達4.32GHz，遊戲效能大幅提升，光線追蹤表現提升35％，相機方面也支持AI光影重建、AI寵物套件等功能。