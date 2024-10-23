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高通：「AI優先」驅動新革命 CEO預告系列晶片會無所不在
高通年度大戲「驍龍高峰會」21日登場，總裁暨執行長艾蒙於致詞時指出，生成式AI是行動運算領域歷來最大的顛覆性因素，我們將會看到一場由「AI優先」所驅動的革命，未來旗下驍龍系列晶片將會無所不在，明年推出的第三代Oryon CPU將有「更令人驚嘆」的成果。
艾蒙強調，高通正在改變與轉型，蛻變為AI新時代的互聯運算公司，也致力於提供新一代的AI優先體驗。高通雖未揭露下世代產品訊息，法人認為，艾蒙預告「未來驍龍系列晶片將會無所不在」，意味高通將大力拓展產品應用，並生產更多晶片，多數將由台積電（2330）代工，持續推升台積電營運。
高通在今年驍龍高峰會推出最新旗艦級5G手機晶片「驍龍8 Elite」，內建客製化的第二代Oryon CPU，並採用台積電3奈米製程打造。在連三年將旗艦手機晶片交給台積電生產後，對於明年底前將推出的下一代旗艦晶片是否仍由台積電操刀，該公司暫時不予置評。
進入AI時代，艾蒙指出，高通正在改變，驍龍系列也是如此。該公司過往一直都擔負起重新定義無線通訊產業的角色，現在驍龍也不只侷限於手機晶片領域，並引領其他許多領域的創新，未來驍龍系列將會無所不在。
艾蒙強調，生成式AI是行動運算領域歷來最大的顛覆性因素，高通也關注這點會如何改變使用者體驗，例如新一代AI優先體驗。
他說，過往人們在PC時代利用鍵盤與滑鼠，後來出現觸控螢幕。高通將寬頻與計算都帶進了手機，再加上觸控介面，現在還出現的變化是，運算裝置能夠理解人類的自然語言，像人類一樣溝通，使用者體驗將因為生成式AI而興起重大變化。有別於過往的應用程式組成結構，未來輸入裝置的資料經過AI轉化，將成為人們需要的新服務型態。
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