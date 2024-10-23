英特爾、三星傳結盟對抗台積電 晶圓代工領域全面合作

台積電（2330）創辦人張忠謀眼中的兩隻「重磅大猩猩」傳出要合體對抗台積電。韓國《每日經濟新聞》報導，英特爾正與三星接洽籌組「晶圓代工聯盟」，共同對抗台積電。業界關注，英特爾可能以釋出處理器委外代工訂單作為與三星的交換條件，牽動台積電。

台積電ADR與英特爾22日早盤股價都跌逾1%。

英特爾與三星近期都陷入營運低潮，英特爾晶圓代工業務不順遂，在既有電腦中央處理器（CPU）本業也遭遇勁敵超微與正崛起的安謀架構陣營追趕，一心想切入的AI加速器領域也不如預期。三星則面臨在高頻寬記憶體（HBM）市場爭奪戰落後SK海力士，既有記憶體一哥顏面盡失，且晶圓代工先進製程良率遲遲未達一定水準等問題。

英特爾傳找三星對抗台積電

英特爾近期積極尋求外援，日前在x86領域破天荒找超微合作，如今也傳出要在晶圓代工找三星當盟友，藉由「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的策略突圍。

韓國《每日經濟新聞》報導，英特爾高層近日要求會見三星高階主管，傳達執行長基辛格希望與三星電子董事長李在鎔會面的計畫，並一起討論「代工領域的全面合作措施」，預計將在製程技術交流、生產設施共享、研發等全面合作。對此，三星和英特爾表示：「我們無法確認高層是否會面」。

英特爾自2021年宣布跨足晶圓代工服務（IFS）以來，已與思科和亞馬遜AWS等大廠簽訂代工合約，但外界認為，其投資並沒有吸引到大客戶。三星則是於2017年成立晶圓代工部門並開始吸引客戶，但與台積電的差距仍大。

根據市調機構集邦科技（TrendForce）統計，今年第2季全球晶圓代工市占率以台積電62.3%居冠，三星為11.5%居次，英特爾則為零。台積電更在3奈米、5奈米等先進製程掌握92%市占。

即便三星晶圓代工市占仍遠落後台積電，但相較於英特爾，三星具備先進製程能力，如3奈米環繞式閘極（GAA）技術。業界認為，英特爾想要用「市占率零」的基礎找三星合作對抗台積電，三星也不是省油的燈，英特爾勢必要端出一點牛肉才能談下去。

英特爾最具談判籌碼的部分，就是自家晶片龐大的委外代工需求，若英特爾為討好三星而把訂單轉至三星，台積電來自英特爾委外訂單恐被瓜分。