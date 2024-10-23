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AI熱轉…鴻海市值叩關3兆元 廣達、緯創、緯穎等紅光滿面

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉林薏茹／綜合報導
輝達21日股價勁揚4.13%，攻上143.7美元新天價，鴻海、廣達、緯創及緯穎等AI伺服器代工四強昨日同步衝鋒，扮演台股多頭總司令。（路透）
輝達21日股價勁揚4.13%，攻上143.7美元新天價，鴻海、廣達、緯創及緯穎等AI伺服器代工四強昨日同步衝鋒，扮演台股多頭總司令。（路透）

輝達（NVIDIA）21日股價勁揚4.13%，攻上143.7美元新天價，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）等AI伺服器代工四強昨（22）日同步衝鋒，扮演台股多頭總司令，鴻海市值再次朝3兆元大關靠攏，四強昨天市值合計激增超過1,300億元。

輝達21日收盤市值達3.525兆美元、首度衝破3.5兆美元，僅略低於蘋果的3.6兆美元，為美股第二家市值超過3.5兆美元企業。輝達22日早盤股價跌約0.3%。

晶圓代工龍頭台積電上周發布強勁展望，引發市場對AI需求的想像空間，分析師樂觀看待輝達新一代AI晶片Blackwell前景。隨著輝達21日再度發動飆速引擎，帶動買盤湧入台灣AI伺服器代工類股。

AI伺服器代工四強近況
AI伺服器代工四強近況

鴻海昨日股價勁揚2.62%或5.5元，收在215.5元，攀上近三個月高點，成交量8.77萬張，市值達2.986兆元，離3兆元大關近在咫尺，並較前一日大增762億元；10月以來股價已上漲14.9%，市值激增超過4,200億元。

外資昨日大舉買超鴻海2.7萬張，三大法人同站買方，合計大買3.4萬張。累計三大法人近五個交易日買超鴻海5.8萬張，是推升鴻海股價揚升的主要動能，若買盤延續，鴻海最快今天市值將再度回到3兆元大關以上。

法人指出，鴻海是輝達GB200 AI伺服器主力供應商，規劃11月生產，12月出貨，並於明年大量出貨，可望明顯挹注業績，吸引買盤先行卡位。

廣達昨日強漲3.24%或10元、收在319元，為近三個月新高價，市值衝上1.23兆元，較前一日增加385億元。廣達10月以來股價飆漲，月初至今漲幅超過兩成，市值大增逾2,100億元。外資近期持續力挺廣達，已連四買共超過3.7萬張。

緯創集團表現同步火熱，緯穎昨天勁揚2.53%或50元，重返2,000元整數大關，收在2,025元，市值增加89億元、來到3,762億元，10月以來股價大漲18%，市值共增加576億元。

緯穎母公司緯創昨日同步走強，上漲2.26%或2.5元、收113元，攀三個月高點，市值來到3,273億元，較前一日增加72億元，10月初以來股價上漲超過11%，市值增加347億元。

華爾街預期，輝達客戶包括微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta等科技巨擘，在截至9月底的上季，資本支出總額共將突破600億美元，較去年同期大增56%。這四家公司占輝達第2季營收占比超過40%。

輝達 鴻海

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