淨零衝擊電子業 萬人恐失業 金屬製品、批發業也不妙
淨零轉型恐衝擊就業，勞動部昨（22）日公布研究報告指出，淨零政策對於各行業就業人數均有影響，尤其對於電子零組件業影響最劇，推估該業2025年就業人數減少逾1萬人，2050年甚至減少超過4萬人。
勞動部勞動及職業安全衛生研究所昨日公布「推動淨零轉型對勞動市場影響之國際比較研析」報告指出，因淨零政策導致就業減少最多的部門，依序為電子零組件業、金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業、零售業、基本金屬業等。
報告指出，這些產業在國內所使用的能源較多，且產業規模通常較大，在未來淨零相關政策如碳定價的實施下，會提升其製造成本，對於產業造成直接衝擊，影響就業。
以電子零組件業為例，該報告推估，明年就業人數將減少1萬708人，到了2050年則將減少4萬4,599人；其次，因淨零轉型，推估批發業明年就業人數減少7,266人，金屬製品業減少5,977人，零售業減少5,821人。
勞動部勞安所委外研究淨零轉型目標對就業影響，採用國際普遍用於此類議題評估的可計算一般均衡（CGE）模型，量化評估政策措施對總體經濟和產業影響，並分析淨零轉型對勞動市場衝擊。
報告指出，淨零政策對多數產業的就業影響僅在正負5%內，但對耗能產業的就業影響顯著，且影響程度隨著2050年淨零排放目標的逼近持續擴大，影響幅度可達10%甚至30%以上，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油及天然氣礦業。
以燃氣供應業為例，淨零轉型對其就業影響幅度2025年為7%，推估減少433人就業，但到了2050年影響幅度攀升到84.1%，屆時失業人數將達到4,896人。
其次受影響幅度較大行業分別為砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業及石油及天然氣礦業等，2050年失業人數介於592到2,402人之間。
勞安所勞動市場研究組長林詩騰分析，淨零政策會讓傳統產業紛紛採用新式設備和製程，影響最大的就是設備操作和組裝人員等，雖然受淨零轉型影響最大的是燃氣供應業，但因為電子零組件業家數多、從業人員龐大，因此成為受影響人數最大產業。
不過，淨零轉型也會對電力設備及配備製造業、廢汙水處理業及用水供應業帶來正向影響，尤其是前者涵蓋了傳統發電設備及綠能設備的製造，將可創造就業需求。
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