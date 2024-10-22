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Meta測試「臉部辨識技術」 防範假冒名人詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Meta表示，正在測試臉部辨識新技術，防範詐欺者在平台刊登假冒名人的詐騙廣告，同時將此技術應用於加速遭盜用帳號的恢復流程。透過分享這樣的措施，期待與業界及各界夥伴共同打擊詐騙。

Meta表示，未來臉部辨識技術讓詐欺者更難在Meta平台上投放假冒名人身分的廣告，臉部辨識技術也將用於帳號遭盜者的身分驗證，並加速遭盜用帳號的恢復流程。

詐欺者經常使用創作者或名人的肖像建立假帳號，聲稱某位名人分享特定投資機會，誘騙民眾點擊廣告進入詐騙網站後輸入個人資訊甚至匯款，「名人誘餌」詐騙對名人與社群造成傷害。

名人也會出現在合規的廣告中，但由於名人誘餌廣告過於逼真，難以辨識與審核。Meta的廣告審查系統主要採取自動化技術，每天在平台上審查數百萬則廣告。Meta也使用機器學習來審查每則廣告，確保符合Meta的廣告政策，其中也包含識別詐騙。整體自動化流程會分析廣告的各種組成元素，例如文句、圖像或影片。同時，Meta也仰賴大眾的檢舉識別潛在詐欺者。

Meta開始測試新的臉部辨識技術後，若Meta系統懷疑某則廣告可能是冒充名人的詐騙，或偵測到詐騙分子以名人的身分建立假帳號，Meta將以臉部辨識技術，比對廣告中的人臉與該位名人在FacebookInstagram上的大頭貼照片。若比對後確認照片吻合、且判斷該廣告是詐騙，Meta將立刻封鎖此廣告，避免更多人點擊到詐騙內容甚或匯款。更重要的是，Meta在比對完後，會立即刪除比對過程中產生的任何資料，不會用於其他目的。

Meta的臉部辨識技術已先於一小部分的名人帳號展開測試，初步測試結果顯示，詐騙廣告的辨識率與速度有顯著提升。在未來幾周內，Meta將開始通知更多受詐騙影響的名人，讓更多名人了解這項測試已將他們納入保護，也可自由在帳號中心隨時選擇退出這項測試。

目前，若Meta判定某個帳號被盜用，帳號持有者需上傳身分證件或具姓名的認證文件來驗證身分，進而取回帳號。

現在Meta正測試以「自拍影片」進行身分驗證。只要上傳一段自拍影片，Meta將以臉部辨識技術，比對此帳號過往的大頭貼照，類似於大家常用來解鎖手機螢幕的臉部辨識技術，也常用於某些App上。

Facebook Instagram Meta 廣告 臉部辨識 詐騙

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