建商獵地！茂德砸13億買高雄美麗島站土地 每坪222萬元創區域新高

建商獵地又一樁。北部建商茂德建設積極南下購地，據實價登錄，今年8月成交一筆高雄市新興區新興段四小段的26筆共618.91坪土地，成交總價價13.77億元，換算每坪單價達222.58萬元，創區域新高，進一步查詢，該塊土地在10月過戶給茂德建設董事長張高祥。

茂德此次買進的高雄市新興區新興段四小段土地，位在高雄美麗島捷運站生活圈，使用分區為商五，共618.91坪，成交總價13.77億元，換算每坪單價達222.58萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，美麗島站周邊位處南華觀光夜市商圈，該站又為高雄捷運紅線、橘線交會站，屬高捷最繁忙站點之一，人潮充足之下，周邊房價頗具支撐力道，周邊若為新案，依照實價登錄，成交單價已達4~5字頭以上，尤其周邊屬中古物件供給為大宗，若是知名建商進駐推案，有機會為區域房市達到增值作用。

近年台積電（2330）南下設廠引爆房市話題，不少建商亦南下搶地，除了此次交易外，茂德建設今年4月也以總價7.45億元，買下高雄楠梓區藍田西段1,065.4坪土地，換算每坪單價約70萬元，創下藍田西段土地實價新高。

房仲業者分析，今年上半年房市買氣熱絡，讓建商積極購地回補土地庫存，甚至多筆土地都是創區域新高，可謂是「不怕買貴只怕買不到」，不過隨著9月央行祭出新的房市管制措施，加上許多建商在上半年已經購入不少土地，預期接下來土地交易應該會趨緩。