電子展迎50周年明南港開幕 以「軟硬整合」平衡ICT發展
2024台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）迎來第50個里程碑，活動將自23日至25日在南港展覽館1館登場！而電電公會理事長李詩欽與外貿協會董事長黃志芳，也在展前記者會上，大方分享臺灣電子產業在過去半世紀的演變，並展望未來全球趨勢與臺灣的優勢，而兩人除重申，將繼續努力推動國內外產業的發展及交流，也強調「50年過後才是剛開始」，未來將朝「軟硬整合」升級衝刺，並藉此讓整個ICT產業發展更加平衡。
據悉，該展正好跟「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」選在同個時期舉行，李詩欽指出，臺灣的全球在地化已經開始，未來將進一步強化科技業基礎，並擴展至百業，實現工作與生活的平衡，促進企業與社會的密切交流。黃志芳則強調，臺灣在全球電子製造中具有舉足輕重的地位，電子展作為臺灣資通訊產業的專業展覽始祖，帶動產業的蓬勃發展，這50周年慶賀特別有「五十傳承．繼往開來」的重要意義。
本屆展覽以「AInnovation Now」為主題，涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」及「無人飛行器」四大領域，匯集超過300家廠商，共使用550個攤位，展出規模較上屆成長4成，是全臺最具規模的AIoT科技盛會。根據IEK產業情報網的預測，2024年臺灣電子零組件產值將達2.35兆新臺幣，隨著AI PC、5G技術、人工智慧及物聯網應用需求的增加，電子零組件業可望全面成長。
電電公會指出，「電子展」與「AIoT 大展」不僅是展示前瞻科技的平台，更是促進國際合作與交流的重要機會，李詩欽表示，台灣ICT產業的發展可細分出許多階段，從一開始的「電器」發展到「家電」，一路再發展至「電工」再進展到「電機」，這每一階段的升級，也為台灣資通訊產業，打下了相當豐厚的基礎，此外，他透露，電子展將會集結逾300家國內外企業使用550個攤位，共同展示人工智慧前瞻科技與解決方案，也是全臺最具規模的AIoT科技盛會。
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