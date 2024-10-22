快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

微星科技 MGA 2024世界電競大賽 印尼 Team Essence 封王

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
印尼Team Essence技高一籌，MSI微星科技MGA 2024世界電競大賽封王。微星／提供
印尼Team Essence技高一籌，MSI微星科技MGA 2024世界電競大賽封王。微星／提供

全球高階電競領導品牌MSI微星（2377）舉辦的MGA 2024 （MSI Gaming Arena） Dota 2世界電競大賽總決賽於10月20日由來自印尼的Team Essence及馬來西亞的Myth Avenue Gaming戰隊展開頂尖對決。Myth Avenue Gaming在第一局就展現奪冠氣勢，由MangO ‘ROSE拿下MVP；但隨後Team Essence在dB-的帶領下反攻拿下第二局；第三局雙方展開激烈的攻防，最終Team Essence技高一籌拿下冠軍寶座。

「我們每天保持4到5小時的練習，我知道冠軍一定會是我們的，只是第一局的戰況超乎我和隊友們的預期，所以在開賽20分鐘後就落入困境輸掉了第一局。但我們重新擬定戰略，每個隊友也各司其職，發揮最強戰力，最後連續拿下兩局勝利，逆轉奪冠。我要特別感謝從資格賽開始就一路支持的線上或現場粉絲們，你們的熱情相挺我們會銘記在心，並成為不斷向前的動力。」 Team Essence的Aomqu在賽後訪問提到。

「恭喜Team Essence拿下冠軍，以不屈不撓的電競精神，為全球電競迷們帶來精彩的逆轉秀，同時也感謝全球線上及線下玩家及粉絲們年年都關注及支持MGA世界電競大賽。藉由這場全球賽事，我們希望能看到更多業餘及職業玩家在電競舞台上發光發熱，也讓大家體驗到MSI微星科技電競設備的創新技術和強大效能。我們明年見！」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

微星 電競

延伸閱讀

世華印尼分會辦心臟醫療講座 台醫師把關台商健康

罕見！義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

樹德科大電競系畢業生「錄取台積電」 競技播報獲肯定

印尼總統普拉伯沃公布內閣名單 規模近年最大

相關新聞

日本設晶圓廠破局 黃崇仁：力積電背負太大責任「做不到也不能做」

力積電董事長黃崇仁今（22）日主持法說會表示，說明與日本SBI商社中止合作，是日本政府要求以力積電名義提出申請1400億...

台日合作生變遭日方指「沒誠信」 力積電黃崇仁：買賣不成仁義在

針對與日商SBI合作在日建廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，日本經濟產業省補貼政策要求力積電擔保可能只有少數或沒有股權的新...

竹科2奈米廠傳工安意外…工人施工觸電身亡 台積電回應了

新竹科學園區台積電F20廠18日一名52歲工人在作業中不幸觸電身亡，已被列為重大職災事件。台積電對此回應將全力配合調查並...

高通、聯發科競逐旗艦智慧手機 台積電估成最大贏家

高通（Qualcomm）新推出Snapdragon 8 Elite行動平台，與聯發科天璣9400競逐旗艦智慧手機晶片市場...

雙引擎發威！力積電攻Fab IP及AI代工 預期明年可望轉盈

力積電董事長黃崇仁今日主持法說會受訪時表示， 力積電雖連虧五季，但公司布局新拓展的Fab AI代工及Fab IP均具顯露...

在日建廠中止…力積電轉進印度 黃崇仁：助塔塔集團建12吋晶圓廠

力積電正與印度最大企業塔塔集團合作，在古加拉特邦Dholera興建12吋晶圓廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，這項合作的協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。