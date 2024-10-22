微星科技 MGA 2024世界電競大賽 印尼 Team Essence 封王
全球高階電競領導品牌MSI微星（2377）舉辦的MGA 2024 （MSI Gaming Arena） Dota 2世界電競大賽總決賽於10月20日由來自印尼的Team Essence及馬來西亞的Myth Avenue Gaming戰隊展開頂尖對決。Myth Avenue Gaming在第一局就展現奪冠氣勢，由MangO ‘ROSE拿下MVP；但隨後Team Essence在dB-的帶領下反攻拿下第二局；第三局雙方展開激烈的攻防，最終Team Essence技高一籌拿下冠軍寶座。
「我們每天保持4到5小時的練習，我知道冠軍一定會是我們的，只是第一局的戰況超乎我和隊友們的預期，所以在開賽20分鐘後就落入困境輸掉了第一局。但我們重新擬定戰略，每個隊友也各司其職，發揮最強戰力，最後連續拿下兩局勝利，逆轉奪冠。我要特別感謝從資格賽開始就一路支持的線上或現場粉絲們，你們的熱情相挺我們會銘記在心，並成為不斷向前的動力。」 Team Essence的Aomqu在賽後訪問提到。
「恭喜Team Essence拿下冠軍，以不屈不撓的電競精神，為全球電競迷們帶來精彩的逆轉秀，同時也感謝全球線上及線下玩家及粉絲們年年都關注及支持MGA世界電競大賽。藉由這場全球賽事，我們希望能看到更多業餘及職業玩家在電競舞台上發光發熱，也讓大家體驗到MSI微星科技電競設備的創新技術和強大效能。我們明年見！」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。
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