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在日建廠中止…力積電轉進印度 黃崇仁：助塔塔集團建12吋晶圓廠
力積電正與印度最大企業塔塔集團合作，在古加拉特邦Dholera興建12吋晶圓廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，這項合作的協商進展十分順利，並已經完成簽約。
黃崇仁指出，與印度的合作案其實是跟日本一樣的FAB IP模式。塔塔集團旗下的塔塔微電子公司有5萬員工，並為蘋果生產手機，也是印度最大的電子產品製造公司，他們的策略就是要建立完整的電子產業鏈。負責建構半導體事業的主管大多是來自美國英特爾等專業公司的印度海歸派，印度政府也有高額補貼政策。
據了解，黃崇仁與力積電總經理朱憲國也在9月25日應邀前往印度與莫迪總理和高層官員座談。黃崇仁指出，此合作案子完全依照FAB IP的策略來執行，沒有參與新廠投資的力積電將協助對方建廠、培訓員工並技術移轉，並依合約訂定的進度，在未來幾年分期收取服務、授權費。
日本為了發展半導體產業，政府提供補助措施，日本SBI控股去年6月與力積電成立合資公司，預告將在宮城縣黑川區成立興建晶圓廠，不過力積電以主導權及可能違法的疑慮退出合作。
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