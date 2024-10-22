快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

日本設晶圓廠破局 黃崇仁：力積電背負太大責任「做不到也不能做」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力積電董座黃崇仁今日回應SBI指控，赴日設晶圓廠，力積電背負的責任太大，力積電做不到也絕不能做。記者簡永祥／攝影
力積電董座黃崇仁今日回應SBI指控，赴日設晶圓廠，力積電背負的責任太大，力積電做不到也絕不能做。記者簡永祥／攝影

力積電董事長黃崇仁今（22）日主持法說會表示，說明與日本SBI商社中止合作，是日本政府要求以力積電名義提出申請1400億日圓補助款，但補助款卻落入力積電無法掌控的公司，且要保證營運十年，這與當初力積電以技術授權協助建廠的宗旨悖離，且牽連後續法律、經理人責任，甚至力積電在台灣的聯貸案甚大，最後經董事會決議終止合作。

黃崇仁今日特別強調，對於SBI社長指控他毫無誠信可言，他無奈地說，這件事他也不想再得罪人，事件真正的原因是「日本政府要求力積電承諾，我們承擔不起！」而且截至力積電多次與日本政府多次的溝通過程中，在過去一年中，都未收到SBI提出完整財務計畫，但經力積電實地勘查，日本通膨嚴峻，內部評估在日本興建一座與台灣銅鑼廠相近的12吋廠，建廠金額是台灣的四倍，雖然台積電在日本進行相當順利，但力積電碰到的問題絕會與台積電不同，由於日本建廠費用實在太嚇人，加上一旦與SBI簽署正式合約後，即形成力積電與日本政府要履行承諾的責任，對於日本這項要求，我們做不到！因此絕不能做！

日本為了發展半導體產業，政府提供補助措施，日本SBI控股去年6月與力積電成立合資公司，預告將在宮城縣黑川區成立興建晶圓廠，不過力積電以主導權及可能違法的疑慮退出合作，SBI控股社長北尾吉孝直指力積電「無信不立」。

在與力積電合作破局後，SBI控股表示將持續在同地點規劃更大的半導體項目，在沈寂半個月後，北尾吉孝在社群發文，指出過去跟許多企業在各領域成立合資公司，但在此次半導體領域的合作案卻破局。北尾吉孝引用《論語》中「無信不立」，表示信用是最重要的事情，也慶幸沒有跟不誠實的公司進行合作。

力積電先前也回應，公司為台灣股票上市公司，為沒有主導性持股的日本新廠保證營運，將違反我國證券交易法，因此董事會已於月前董事會確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省當面向主管官員說明，也發函告知SBI此訊息；並強調，合作案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，力積電終止與日本合作方籌設新廠，與力積電本身盈虧無因果關係。

力積 日本 晶圓廠

延伸閱讀

日本哪個城市和高雄最像？網友點名2地區：有人情味

王毅與秋葉剛男通話：希望中日關係新出發

外交部：9月再次放寬福島食品管制 盼早日簽署EPA

日本歐盟將簽署安保防衛夥伴協定 劍指中國

相關新聞

日本設晶圓廠破局 黃崇仁：力積電背負太大責任「做不到也不能做」

力積電董事長黃崇仁今（22）日主持法說會表示，說明與日本SBI商社中止合作，是日本政府要求以力積電名義提出申請1400億...

台日合作生變遭日方指「沒誠信」 力積電黃崇仁：買賣不成仁義在

針對與日商SBI合作在日建廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，日本經濟產業省補貼政策要求力積電擔保可能只有少數或沒有股權的新...

竹科2奈米廠傳工安意外…工人施工觸電身亡 台積電回應了

新竹科學園區台積電F20廠18日一名52歲工人在作業中不幸觸電身亡，已被列為重大職災事件。台積電對此回應將全力配合調查並...

高通、聯發科競逐旗艦智慧手機 台積電估成最大贏家

高通（Qualcomm）新推出Snapdragon 8 Elite行動平台，與聯發科天璣9400競逐旗艦智慧手機晶片市場...

力積電攻Fab IP及AI代工 雙引擎發威 預期明年可望轉盈

力積電董事長黃崇仁今日主持法說會受訪時表示， 力積電雖連虧五季，但公司布局新拓展的Fab AI代工及Fab IP均具顯露...

在日建廠中止…力積電轉進印度 黃崇仁：助塔塔集團建12吋晶圓廠

力積電正與印度最大企業塔塔集團合作，在古加拉特邦Dholera興建12吋晶圓廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，這項合作的協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。