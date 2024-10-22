日本設晶圓廠破局 黃崇仁：力積電背負太大責任「做不到也不能做」

力積電董事長黃崇仁今（22）日主持法說會表示，說明與日本SBI商社中止合作，是日本政府要求以力積電名義提出申請1400億日圓補助款，但補助款卻落入力積電無法掌控的公司，且要保證營運十年，這與當初力積電以技術授權協助建廠的宗旨悖離，且牽連後續法律、經理人責任，甚至力積電在台灣的聯貸案甚大，最後經董事會決議終止合作。

黃崇仁今日特別強調，對於SBI社長指控他毫無誠信可言，他無奈地說，這件事他也不想再得罪人，事件真正的原因是「日本政府要求力積電承諾，我們承擔不起！」而且截至力積電多次與日本政府多次的溝通過程中，在過去一年中，都未收到SBI提出完整財務計畫，但經力積電實地勘查，日本通膨嚴峻，內部評估在日本興建一座與台灣銅鑼廠相近的12吋廠，建廠金額是台灣的四倍，雖然台積電在日本進行相當順利，但力積電碰到的問題絕會與台積電不同，由於日本建廠費用實在太嚇人，加上一旦與SBI簽署正式合約後，即形成力積電與日本政府要履行承諾的責任，對於日本這項要求，我們做不到！因此絕不能做！

日本為了發展半導體產業，政府提供補助措施，日本SBI控股去年6月與力積電成立合資公司，預告將在宮城縣黑川區成立興建晶圓廠，不過力積電以主導權及可能違法的疑慮退出合作，SBI控股社長北尾吉孝直指力積電「無信不立」。

在與力積電合作破局後，SBI控股表示將持續在同地點規劃更大的半導體項目，在沈寂半個月後，北尾吉孝在社群發文，指出過去跟許多企業在各領域成立合資公司，但在此次半導體領域的合作案卻破局。北尾吉孝引用《論語》中「無信不立」，表示信用是最重要的事情，也慶幸沒有跟不誠實的公司進行合作。

力積電先前也回應，公司為台灣股票上市公司，為沒有主導性持股的日本新廠保證營運，將違反我國證券交易法，因此董事會已於月前董事會確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省當面向主管官員說明，也發函告知SBI此訊息；並強調，合作案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，力積電終止與日本合作方籌設新廠，與力積電本身盈虧無因果關係。