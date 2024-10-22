快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科2奈米廠傳工安意外…工人施工觸電身亡 台積電回應了

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋胡蓬生／新竹即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

竹科學園區台積電F20廠18日一名52歲工人在作業中不幸觸電身亡，已被列為重大職災事件。台積電對此回應將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜，同時配電工程停工；竹科管理局則說明其餘施工未停工，仍可持續作業不影響建廠施工。

台積電表示，寶山廠區18日下午一名承攬人員進行辦公室配電工程時因故發生意外，雖第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫，但該名承攬人員仍在送醫後宣告不治，目前辦公棟配電工程停工，將待進一步釐清調查事件原因。

竹科管理局環安組長陳麗珠表示，事故發生後管理局第一時間接獲通報就已派員到現場了解情況，並確認為重大職災事件，因此在事故隔天，即10月19日便立即勒令台積電20廠施工現場的用電相關作業都必須停工接受調查。

陳麗珠指出，目前工地現場各項施工作業都在同步進行，管理局僅針對發生事故且目前正在進行的配電工程勒令停工，其他施工作業並未要求停工，仍可持續作業。至於停工的配電項目必須待施工包商提出改善計畫，並且送管理局審核通過後，才會再准予復工「復工沒有時間表，廠商必須徹底檢討才會讓他們復工」。

據了解，發生工安意外的為竹科寶山二期擴建計畫台積電新竹F20廠，是台積電規畫生產2奈米先進製程的重鎮，建物為2棟地上10層、地下4層，編號Fab20是座超大型晶圓廠，預計第一座廠（P1）完成風險性試產後，2025年量產。目前工地建廠中，為交付包商承攬範圍。

台積電 竹科 職災

延伸閱讀

阿公店溪水岸營造2期工程完工 3期已展開設計

台積電竹科2奈米廠爆工安意外 公司回應了

北科大攜手台積電 成立首個科大半導體碩士學位學程

台積電竹科2奈米廠工人觸電身亡 管理局勒令停工

相關新聞

日本設晶圓廠破局 黃崇仁：力積電背負太大責任「做不到也不能做」

力積電董事長黃崇仁今（22）日主持法說會表示，說明與日本SBI商社中止合作，是日本政府要求以力積電名義提出申請1400億...

台日合作生變遭日方指「沒誠信」 力積電黃崇仁：買賣不成仁義在

針對與日商SBI合作在日建廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，日本經濟產業省補貼政策要求力積電擔保可能只有少數或沒有股權的新...

竹科2奈米廠傳工安意外…工人施工觸電身亡 台積電回應了

新竹科學園區台積電F20廠18日一名52歲工人在作業中不幸觸電身亡，已被列為重大職災事件。台積電對此回應將全力配合調查並...

高通、聯發科競逐旗艦智慧手機 台積電估成最大贏家

高通（Qualcomm）新推出Snapdragon 8 Elite行動平台，與聯發科天璣9400競逐旗艦智慧手機晶片市場...

雙引擎發威！力積電攻Fab IP及AI代工 預期明年可望轉盈

力積電董事長黃崇仁今日主持法說會受訪時表示， 力積電雖連虧五季，但公司布局新拓展的Fab AI代工及Fab IP均具顯露...

在日建廠中止…力積電轉進印度 黃崇仁：助塔塔集團建12吋晶圓廠

力積電正與印度最大企業塔塔集團合作，在古加拉特邦Dholera興建12吋晶圓廠，力積電董事長黃崇仁今日表示，這項合作的協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。