攸泰科技旗下睿剛電訊 參與亞太區最具規模礦業盛會IMARC 2024

強固型電腦廠攸泰科技（6928）旗下睿剛電訊繼9月份前往美國參加四年一次美國最大規模礦業展覽與技術會議 — MINExpo，緊接著即將前往澳洲雪梨，參與亞太地區最具規模和影響力的礦業與資源展覽會— IMARC 2024，將首次透過此指標性會展，向來自全球礦業領袖、專業人士、投資者與技術專家等展示其專為礦業設計的最新車載電腦和移動式平板電腦等強固型移動式解決方案。

睿剛電訊指出，尤其IMARC相當著重於礦業數位化轉型、可持續發展以及技術創新等全球熱議話題，其所累積的高規模與國際影響力亦被視為推動全球礦業發展的重要平台，睿剛電訊期待透過此一國際盛會，向亞太區甚至全球礦業潛在客戶展示睿剛電訊最新技術與研發實力，以滿足礦業數位轉型的需求，並成為客戶進軍國際市場的重要助力。

睿剛電訊表示，強固型移動式解決方案在採礦技術領域中一直扮演著不可或缺的重要角色，如提供即時數據處理、控制與自動化功能、協助礦場運營商優化生產流程、並降低機器維護成本。

同時，採礦業一如其他眾多產業正處於數位變革浪潮中，大數據、人工智慧（AI）、自動化以及數位轉型亦是相關企業關注的焦點。隨著這些技術的日益整合，採礦業將經歷如生產力提升、成本降低、更安全工作環境以及更高效礦業運作。

以人工智慧與大數據為例，透過人工智慧優化數據並即時進行資料分析，迅速提升採礦業智慧化水平，提升包含礦業運作、維護、採礦效率，同時車隊管理上可運用大數據與定位系統，快速規劃車輛運行路線與調度，提高了現場作業的即時性與安全性。

因此，採礦技術趨勢對於企業保持競爭力至關重要。根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）一項研究預估，礦業數位化、人工智慧、機器學習和工業物聯網（IoT）等技術到2025年將可為採礦業帶來高達3,730億美元的潛在節省。同時，澳大利亞礦產委員會（MCA）的報告亦指出，在未來五年內，澳洲採礦業將超過77%的工作因技術創新而變化，生產力更將提高23%。

數位化轉型已成為礦產企業競爭的核心要素，而睿剛電訊的強固型移動式解決方案正可滿足上述礦業技術發展關鍵因素，能為客戶提供穩定、高效的數位支援，從而提高整體運營效率並促進安全管理。

從美國MINExpo到澳洲IMARC 2024，睿剛電訊正積極參與全球各地重要礦業展會，陸續展出專為礦場車輛和機具設計的強固型移動式解決方案，包含礦車專用的車用電腦，用來追蹤車輛、檢視車輛狀態、駕駛安全、駕駛輔助系統、並回傳圖資給中控中心；另展出強固型平板電腦，作為礦場各項工作檢視以及與中控中心溝通現場第一手狀況，以其優異且符合礦業客戶需求與性能的產品，助力客戶克服挑戰，以協助潛在客戶能在礦業數位化轉型中取得先機。