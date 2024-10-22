高通3奈米旗艦手機晶片上陣 與聯發科9400捉對廝殺
高通技術公司於Snapdragon高峰會宣布推出新一代旗艦手機晶片Snapdragon 8 Elite行動平台，與聯發科剛發表的9400，同樣採用台積電3奈米製程技術。雙強都標榜最強的效能，並開啟AI新世代，捉對廝殺意味濃厚。
高通也特別邀華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、realme、三星、vivo、小米和中興通訊在內等14家廠商站台力挺，氣勢凌駕聯發科之上，高通表示，這些OEM廠商和智慧型手機品牌將在未來幾周內推出搭載Snapdragon 8 Elite的裝置。
高通在新一代手機晶片改以Elite命名，主要是要展現此平台為產業帶來的卓越進展。
高通首次在Snapdragon高峰會發表Elite技術，高通強包括第二代的客製化高通Oryon CPU、高通Adreno GPU和增強的高通Hexagon NPU，皆帶來顛覆性的效能提升。這些創新使Snapdragon 8 Elite改變使用者使用裝置的體驗——讓裝置上多模態生成式AI應用直接在搭載Snapdragon的智慧型手機上運行。這些技術也驅動更多其他包含相機功能在內的體驗，結合高通最強大的AI-ISP，並實現更高水準的遊戲體驗，以及超快速的網頁瀏覽速度等。
高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，第二代高通Oryon CPU在旗艦行動平台上首次登場，帶來重大的進展。透過領先的CPU、GPU和NPU功能，Snapdragon 8 Elite實現突破的效能增強和功耗效率3。此外，透過直接在裝置上提供個人化、多模態的生成式AI，此行動平台革新行動體驗，實現對於語音訊息、情境和圖像的理解，全面強化從生產力到創造力的任務，同時將使用者隱私列為優先考量。
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