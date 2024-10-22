華碩電競手機ROG Phone 9現身高通峰會 11月19日正式亮相

晶片大廠高通21日於美國夏威夷舉辦2024年驍龍高峰會，推出最新旗艦級5G手機晶片Snapdragon 8 Elite，華碩（2357）新一代電競手機ROG Phone 9亦在高通峰會上現身，新機確認將搭載Snapdragon 8 Elite晶片，華碩22日並預告，新機將於11月19日正式亮相。

高通於夏威夷舉辦「2024年驍龍高峰會」，公布Snapdragon 8 Elite處理器，華碩受邀參加峰會，並首次公開尚未發表的ROG Phone 9，新機確認將搭載高通最新處理器。

隨著ROG Phone 9新機在高通峰會上亮相，華碩也正式對外釋出媒體邀請函，預告將於11月19日舉辦ROG Phone 9 Series新機線上發表會。

華碩在高通峰會上展示的ROG Phone 9實機共有有黑、白兩色，機身延續ROG Phone 8的設計概念。此外，由於華碩對外提到新機發表會為「系列」，因此不排除尚有未亮相的版本。