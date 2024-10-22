台積電竹科2奈米廠爆工安意外 公司回應了

台積電（2330）竹科2奈米廠傳出日前發生工安意外，對此，公司回應本報記者提問完整回應。

台積電完整回應如下：

台積公司竹科廠區18日下午，一名承攬人員進行辦公室配電工程時，因故發生意外，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫該員家屬，然而該人員不幸於搶救後宣告不治。辦公棟配電目前停工，待進一步釐清調查事件原因，目前工地為交付承攬範圍，台積公司全力配合調查並協助下包商處理後續事宜。

廠房工程進行中，不影響計畫時程。