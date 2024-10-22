宇瞻亮相AIoT展 聚焦ESG監控管理與機聯網方案

宇瞻智慧物聯將於「AIoT Taiwan台灣國際人工智慧暨物聯網展」展示創新的「機聯網總體解決方案」，應用IIoT工業物聯網技術實現工廠生產與環境監控的數位化與智慧管理，豐富內容涵蓋ESG能源/環境監控管理、主動式智慧防災系統及智動化檢測設備等多元方案，呈現宇瞻在工業智慧化領域的深耕成果，10月23至25日將在南港展覽館1館展出。

宇瞻表示，傳統製造工廠的數據分散且缺乏即時管理，是數位升級的主要瓶頸。宇瞻機聯網方案通過外掛感測器收集並計算稼動率、良品率、產能效率等關鍵生產數據，無須汰換老舊設備即可透過LED看板或戰情室平台視覺化呈現數據，提升工廠管理效率與精準度。而對於考慮導入自動檢測的企業，宇瞻的智動化檢測設備提供從軟體開發、機構設計組裝到產線整合的一站式服務，不僅有效降低檢測人力需求，設備本身更具備機聯網的升級彈性。

為響應ESG永續發展和淨零碳排等國際趨勢，宇瞻積極推動能源與環境相關解決方案。現場展示的「ESG能源監控管理」能即時監控工廠設備用電，自動紀錄尖峰負載並生成統計數據分析。宇瞻智慧應用處處長林志亮指出，因應台灣法規與國際趨勢、客戶的要求，企業如何做好組織的碳盤查管理是重要課題。以宇瞻為例，現階段已有許多客戶要求提供每年的溫室氣體盤查結果並設定減碳目標。要能做到設定減碳目標，就需透過視覺化數據，讓工廠清楚掌握電力尖峰負載與高耗能設備，經由系統的數位化資訊找出問題點，協助工廠降低非必要耗電、節省用電成本，進而有效管理並減少碳排。

工廠排放的氣體與廢水亦常是工廠ESG環境保護面向的重點之一，系統24小時全天候即時監測空氣品質與水質，可視化自動記錄數值，助企業實現透明化管理。當排放狀態異常時，系統可透過Line、戰情系統等方式迅速通知管理者；針對氣體更能整合既有排氣系統，主動式介入調整異常排放，避免污染擴散、降低危害。

防災議題亦是宇瞻擅長的應用範圍之一，對於廠房需特別防範的火災，提供多種感測方案，如：AI影像辨識火苗煙霧、人離火熄方案，瓦斯洩漏監測、設備溫度監控等，透過物聯網技術即時預警通報，甚至能在關鍵節點阻絕災害源，避免災害擴大，達到主動式智慧防災的效果。