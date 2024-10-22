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竹科2奈米廠工安意外 台積電：全力配合調查
台積電竹科2奈米廠日前發生工安意外，一名工人疑似施工時觸電身亡。台積電今天表示，全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。
台積電指出，竹科廠區10月18日下午一名承攬人員進行辦公室配電工程時，因故發生意外，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫該員家屬，然而該人員不幸於搶救後宣告不治。
台積電表示，辦公棟配電目前停工，待進一步釐清調查事件原因，目前工地為交付承攬範圍，台積電全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。
竹科管理局指出，待台積電提出改善計畫後，將會依照計畫逐一進行檢查，完成複檢後才會同意復工。
台積電在台灣生產2奈米主要廠區，落腳於竹科與高雄廠，2奈米製程預計2025年量產，將採用奈米片電晶體結構。
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