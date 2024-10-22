SAS台灣區總經理 龔律安出任

全球分析領域領導者SAS公司今日宣布，延攬龔律安出任 SAS台灣總經理，他將負責台灣地區營運發展策略，以SAS長期累積的數據分析技術為根基，透過AI決策提升客戶服務與商業價值，引領客戶成功進入下一個AI世代並帶動產業升級。

SAS大中華區副總裁何偉信表示，在AI浪潮驅使下，台灣產業正積極尋求透過數據分析達到商業目標。龔律安擁有超過20年豐富的外商科技業經歷，過去更曾創業，涵蓋從產品開發、專案管理到市場拓展等全方位歷練。

對於接任總經理後的經營方向，龔律安表示，SAS將與台灣企業及各界更緊密的結合，成為協助客戶進行AI策略轉型核心夥伴。過去AI的應用較強調於優化企業流程，然而AI的最大效益應在客戶商業目標之實現，達成此一目標的關鍵便在於有效的決策。他指出，外部環境的變化使得AI技術的應用成為大勢所趨，而AI生態系統的真正價值在於透過數據幫助企業做出關鍵決策。SAS的數據分析能力讓企業挖掘數據潛力，推動決策並創造更高價值，這正是SAS的獨特優勢。

龔律安強調，公司將持續投入資源，推動AI技術的發展。在AI技術蓬勃發展的今日，SAS在這個領域所累積的能力與成功經驗，將縮短台灣各界運用AI轉型的學習曲線，加速實現AI運用規模化與全球化的願景，並推動台灣在國際舞台上的競爭力。