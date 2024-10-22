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盛群：伺服器散熱風扇明年出貨 營運可望優於今年

中央社／ 台北22日電

盛群布局伺服器散熱風扇即將開花結果，總經理蔡榮宗表示，明年將開始出貨台灣能源廠客戶。此外，盛群光通訊收發模組已累積出貨美國通訊客戶達400萬顆，明年積極拓展台灣和中國市場，將驅動明年營運成長。

盛群今天舉行年度新產品發表會，蔡榮宗說，今年新產品以智慧生活與綠色能源2大主題為主；其中，智慧生活包含健康、安全、舒適、互相聯結、節能等方面產品，如涵蓋血壓計、血糖儀、額溫槍、耳溫槍的多功能健康量測微控制器（MCU），以及連續血糖偵測方案等。

蔡榮宗表示，MCU應用於光通訊方面可以進行數位自動診斷，光通訊收發模組於2022年開始出貨美國通訊廠客戶，至今累積出貨400萬顆，預計明年出貨400Gbps規格新產品；此外，盛群將積極拓展台灣與中國市場，目前已與1家台灣客戶接洽中。

綠色能源部分，蔡榮宗指出，繼風扇、吊扇等應用市場，盛群將拓展太陽能逆變器市場，此外，明年也將打進伺服器散熱風扇領域，開始出貨台灣能源廠客戶。

蔡榮宗說，目前存貨已降至新台幣13億元以下水準，預計明年第2季有機會進一步降到10億元以下健康水位。隨著市場趨於平穩，產品平均售價殺價壓力有限，僅少數客戶有降價需求。在新產品效益顯現下，明年營運可望優於今年。

光通訊 盛群

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