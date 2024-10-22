東元估2025年減排34% 再生能源占比目標15%

機電大廠東元積極減排，短期目標到2025年減排34%，長期目標到2030年減排50%。東元也擴大再生能源布局，規劃中期目標2025年達到15%再生能源發電能力，2030年提升至30%。

東元在永續報告書中指出，延續既定「節能、減排、智能、自動」經營願景，布局企業社會責任（ESG）驅動全球商機，東元聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳、高潛力區域發展等4大面向，啟動策略性營收成長計畫。

在節能減碳目標，東元規劃到2025年減排34%，長期目標到2030年減排50%，期望在2050年達成全集團「淨零」的最終目標。

東元說明，2023年起已全面實施內部碳定價制度，定價每公噸新台幣1600元，事業群被賦予年度排放的允許額度，並實際編列預算，以支付年度排放量。

為達明年減排34%目標，東元規劃各廠推行製程及設備改善、鑄造良率提升及更新熔爐迴路、建置廠區太陽能發電裝置、小型空調全面禁用R410A冷媒等措施。

因應2030年達成50%減排目標，東元規劃升級歐美廠區太陽能發電設置以及鑄造技術，並規劃高壓設備產品停用六氟化硫（SF6）。

在再生能源布局，東元表示，持續爭取參與碳捕捉與加氫站示範計畫，強化在新能源生態系的價值定位；持續累積光儲相關大型工程統包（EPC）規模與案場營運經驗，強化微電網整合與需量調度能力，逐步朝虛擬電廠的目標邁進。

東元規劃中期目標到2025年，再生能源發電能力占比要到15%，長期目標到2030年再生能源發電能力占比提升至30%。

東元說明，2023年東元廠區太陽能發電等綠電發電能力約1058萬度，占全球廠區用電總量比重10%，今年繼續規劃在台灣、中國大陸、美國建置超過8MW綠電發電設施。