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高通、聯發科競逐旗艦智慧手機 台積電估成最大贏家
高通（Qualcomm）新推出Snapdragon 8 Elite行動平台，與聯發科天璣9400競逐旗艦智慧手機晶片市場，由於高通與聯發科產品都採用台積電3奈米製程生產，台積電將是最大贏家。
高通在夏威夷舉辦Snapdragon高峰會，宣布推出Snapdragon 8 Elite行動平台。高通特別將旗艦行動平台以Elite命名，與聯發科較勁意味濃厚。
高通指出，Snapdragon 8 Elite搭載第2代客製化Oryon中央處理器（CPU）以及Adreno繪圖處理器（GPU）和增強的Hexagon神經網路處理單元（NPU）；其中，CPU最高頻率可達4.32GHz。
Snapdragon 8 Elite已獲多家智慧手機品牌及代工廠採用，華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、realme、三星、vivo、小米和中興通訊等將在未來幾週內推出搭載Snapdragon 8Elite的裝置。
聯發科、高通和蘋果（Apple）處理器同步採用台積電3奈米，市場看好隨著聯發科和高通等紛紛競逐旗艦智慧手機市場，台積電可望是最大受惠者。
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