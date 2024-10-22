數產署率5資安業者赴荷蘭 推動資安產業國際合作

為帶動台灣數位經濟產業發展，協助本土資訊安全產業國際輸出，數位發展部數產署日前率領我國5家資安業者參加荷蘭ONE Conference系列活動，並在訪團期間也促成與荷蘭資安研究機構CFLW Cyber Strategies（CFLW）、資安創新平台海牙資安三角洲Security Delta（HSD）共同簽署合作備忘錄（MoU），深化台荷資安產業合作。

數產署指出，與荷蘭經濟事務和氣候政策部於ONE Conference期間共同見證「臺荷資訊安全聯盟（Netherlands and Taiwan Cyber Consortium）」的合作備忘錄（MoU）簽署，台荷資訊安全聯盟合作夥伴包含荷蘭的CFLW、HSD以及台灣的來毅數位、池安量子、振生半導體、幻雲資訊和圖靈5家資安企業，並共同規劃執行一個多年的長期專案，為雙邊數位安全領域的合作奠定深厚基礎。

數產署說明，曾率團來台參與臺灣資安大會的荷蘭資安三角洲Security Dleta （HSD）總監Joris den Bruinen表示：「繼今年5月荷蘭資安代表團參加臺灣資安大會後，此次MoU簽署是台荷邁向長期合作的重要一步。預計未來幾個月內，將有更多HSD合作夥伴加入，攜手創造更大影響力。」

此外，數產署於今年ONE Conference的國際重點活動「ONE International Business Event」中設置台灣展位，促成台灣資安業者首次在ONE Conference中以國家隊形式亮相。該活動由海牙市政府與荷蘭創新機構（Innovation Quarter）共同主辦，提供全球資安領域相關人士交流媒合及洽談合作的平台，數產署透過於活動中設置台灣攤位，推動台灣資安軟實力與西班牙、瑞典等國際資安代表團同台展示，不僅展現台灣在全球資安領域的技術優勢與創新潛力，更一併帶動後續台灣資安業者與ICTU等荷蘭機構的合作討論。

數產署未來將持續透過參與國際資安相關展會活動，以及與國際組織合作強化產業國際連結，推動台灣資安企業取得海外實績，為跨國雙邊產業交流開創更多機會，不僅協助本土企業拓商全球，亦提升台灣於國際市場中之能見度與影響力。