獨家／江蕙同門師妹！英業達「虛擬藝人」米拉 11月5日首場演唱會

代工大廠英業達（2356）近日攜手知名金牌音樂製作人陳子鴻，合力在旗下「虛實元邦」集大成之作「元宇宙平台」上，打造首位「虛擬藝人」米拉。英業達資深經理林昭良也向《經濟日報》記者透露，米拉（MILA）作為團隊結合AI人工智慧技術及虛實元邦兩大概念，傾力打造出的藝人，預計於11月5日在英業達虛實元邦平臺上出道亮相，而當天米拉也將召開她首場個人演唱會。

林昭良透露，線上演唱會將以「米拉來了！Mila is here!」為題，盛大在「元宇宙平台」舉行，屆時團隊將透過最先進的「虛實元邦」技術。將演唱會搬上元宇宙，並融合東西方文化與AI技術，向觀眾們呈現一場精彩的演出。而這不僅是米拉的首次登場，更是一次科技與藝術的完美結合。團隊在王牌製作人陳子鴻的拔刀相助下，將代領觀眾走進一場前所未有的音樂盛宴，千萬不要錯過這場虛擬與現實交匯的音樂旅程。

事實上，陳子鴻作為業界王牌製作人，也是天后江蕙的前經紀人，多年來也與「二姐」培養出「亦師亦友」的默契，而這次陳子鴻跨界與AI人工智慧指標大廠英業達合作，合力運用旗下最先進的「AI技術」，傾注全力終於成功將「虛擬藝人米拉」打造出爐，而米拉也被外界視作天后江蕙最新的「同門師妹」。林昭良指出，演唱會目前已開放免費索票，歡迎有興趣的民眾預約參加，成為見證歷史時刻的幸運觀眾，暢遊這場未來音樂的盛宴！