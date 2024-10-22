獨家／江蕙同門師妹！英業達「虛擬藝人」米拉 11月5日首場演唱會
代工大廠英業達（2356）近日攜手知名金牌音樂製作人陳子鴻，合力在旗下「虛實元邦」集大成之作「元宇宙平台」上，打造首位「虛擬藝人」米拉。英業達資深經理林昭良也向《經濟日報》記者透露，米拉（MILA）作為團隊結合AI人工智慧技術及虛實元邦兩大概念，傾力打造出的藝人，預計於11月5日在英業達虛實元邦平臺上出道亮相，而當天米拉也將召開她首場個人演唱會。
林昭良透露，線上演唱會將以「米拉來了！Mila is here!」為題，盛大在「元宇宙平台」舉行，屆時團隊將透過最先進的「虛實元邦」技術。將演唱會搬上元宇宙，並融合東西方文化與AI技術，向觀眾們呈現一場精彩的演出。而這不僅是米拉的首次登場，更是一次科技與藝術的完美結合。團隊在王牌製作人陳子鴻的拔刀相助下，將代領觀眾走進一場前所未有的音樂盛宴，千萬不要錯過這場虛擬與現實交匯的音樂旅程。
事實上，陳子鴻作為業界王牌製作人，也是天后江蕙的前經紀人，多年來也與「二姐」培養出「亦師亦友」的默契，而這次陳子鴻跨界與AI人工智慧指標大廠英業達合作，合力運用旗下最先進的「AI技術」，傾注全力終於成功將「虛擬藝人米拉」打造出爐，而米拉也被外界視作天后江蕙最新的「同門師妹」。林昭良指出，演唱會目前已開放免費索票，歡迎有興趣的民眾預約參加，成為見證歷史時刻的幸運觀眾，暢遊這場未來音樂的盛宴！
英業達投身「元宇宙領域」發展行之有年，團隊由「元宇宙領域大將」資深副總暨元宇宙技術處總經理邱全成、以及資深經理林昭良掌旗，除專注最新的AIGC、數位雙生、虛實融合和擴增實境技術應用外，也依照「以實推虛、以虛帶實」的發展策略，在2005年「虛實界」技術研究的基礎上，打造出英業達元宇宙虛實元邦(VRSTATE)的數位經濟空間、數位內容創建、AI模型訓練與數位安全治理等一系列的創新應用，吸引市場關注。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPad mini 7蘋果官網突襲登場！升級A17 Pro晶片 價格、規格6大看點一次看
📢 LINE免費貼圖3款來了！這款免任務爽用半年 上班族社畜必用它解悶
📢 資費優惠懶人包／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
📢 16490元的ROG Azoth Extreme電競鍵盤開箱！鋁合金機身 雪軸誘人好敲打
📢 蘋果最便宜iPhone SE 4保護殼外洩！3大看點成2025年最期待平價手機
📢 免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言